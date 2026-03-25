Los demócratas voltean un escaño clave en el sur de Florida tras la victoria de Emily Gregory ante el candidato de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de marzo, 2026

Los demócratas lograron una importante victoria en el sur de Florida este martes al voltear un escaño de la Cámara estatal en un distrito vinculado al presidente Donald Trump, luego de que Emily Gregory derrotara al republicano Jon Maples, quien había sido respaldado públicamente por el mandatario conservador. Gregory, quien es propietaria de un pequeño negocio en el sector del fitness, obtuvo poco más del 51 % de los votos, mientras que Maples, asesor financiero, quedó por debajo del 49 %, con más del 95 % de las papeletas escrutadas hasta la noche del martes.

La contienda se llevó a cabo en el Distrito 87 de Florida, que abarca partes del condado de Palm Beach, incluyendo el área que rodea la residencia Mar-a-Lago de Trump.

La elección especial se convocó luego de que el gobernador Ron DeSantis nombrara al republicano Mike Caruso como secretario del condado y contralor el pasado mes de agosto. Históricamente, el distrito se había inclinado hacia los republicanos. Caruso ganó previamente el escaño por doble dígito, y Trump se impuso en el distrito por aproximadamente nueve puntos en las elecciones de 2024. Sin embargo, el condado de Palm Beach ha seguido siendo competitivo, con la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris ganándolo por un margen estrecho en la última elección presidencial.

Impulso demócrata para las elecciones de medio término

La contienda atrajo la atención de figuras y organizaciones políticas de ambos bandos. El representante republicano Byron Donalds hizo campaña junto a Maples, mientras que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también respaldó su candidatura. Del lado demócrata, el Comité de Campaña Legislativa Demócrata apoyó a Gregory, y Alex Vindman organizó un evento virtual de recaudación de fondos para ella. Frankel también respaldó a la candidata izquierdista.

Los demócratas presentaron rápidamente el triunfo de Gregory como una señal de impulso de cara a las elecciones de medio término de 2026. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, candidatos demócratas han logrado arrebatar 29 escaños legislativos estatales previamente en manos republicanas en todo el país.

La victoria de Gregory representa el segundo triunfo reciente para los demócratas en Florida, tras la victoria de Eileen Higgins en diciembre, cuando derrotó a Emilio González para convertirse en la primera alcaldesa demócrata de Miami en décadas.