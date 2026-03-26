Trump en la cena del NRCC: “La situación en Irán es un recordatorio de cuán altas son las apuestas para las midterms”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump ofreció un discurso durante la noche del miércoles en la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso en Washington, DC, donde habló sobre el conflicto en Irán y la importancia de ganar las elecciones de medio término. “Quieren llegar a un acuerdo desesperadamente, pero tienen miedo de decirlo porque creen que serán asesinados por su propia gente. También tienen miedo de que nosotros los matemos”, dijo sobre Irán.

Asimismo, Trump afirmó en el evento que la guerra en Irán es un “duro recordatorio” de lo que está en juego para el partido de cara a las elecciones de este otoño. “La situación en Irán también es un duro recordatorio de cuán altas son las apuestas para las elecciones de medio término. Si los demócratas hubieran ganado en 2024, nuestro país estaría ahora mismo en un declive terminal”, dijo Trump, quien también destacó el reclutamiento militar bajo su segunda administración, asegurando que “el espíritu” está “de vuelta”.

Algunas encuestas han señalado que los estadounidenses están frustrados con el manejo de Trump de la operación en Irán, lo que podría implicar riesgos políticos para el partido, mientras los republicanos defienden su control del Congreso en noviembre. A pesar de esto, Trump comentó: “Pero de aquí hasta noviembre, vamos a luchar y voy a hacer campaña personalmente por cada uno de ustedes. Vamos a ganar en las elecciones de medio término. Vamos a tener mayorías aún más grandes en la Cámara de Representantes y en el Senado que las que tenemos hoy”.

Trump contra Gorsuch y Barrett

En otra parte de su discurso, el presidente también arremetió contra los jueces conservadores de la Corte Suprema que votaron para anular la mayor parte de su amplia agenda arancelaria.

“La Corte Suprema, así es, de los Estados Unidos, le costó a nuestro país —todo lo que necesitaban era una frase— a nuestro país cientos de miles de millones de dólares, y no les importa en lo más mínimo. Y no es que importe, no importa en absoluto, pero dos de las personas que votaron por eso, yo las nombré, y me dan asco”, dijo Trump, refiriéndose a los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch por su fallo sobre los aranceles.