Trump afirma haber cerrado "acuerdos comerciales fantásticos" con Xi y asegura que ni China ni EEUU quieren que Irán tenga un arma nuclear

Donald Trump se reúne con Xi Jinping al margen de su visita al jardín Zhongnanhai en Beijing AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump cerró este viernes su visita de dos días a Pekín asegurando haber alcanzado "acuerdos comerciales fantásticos" con su homólogo chino, Xi Jinping, y revelando una posición común entre ambas potencias frente al programa nuclear iraní y la guerra en Oriente Medio.

"Se obtuvieron muy buenos resultados. Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", dijo el mandatario republicano tras recorrer los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino situado junto a la Ciudad Prohibida, donde Xi lo había recibido con un apretón de manos para iniciar la segunda y última jornada de la cumbre.

Trump no ofreció detalles sobre el contenido de los pactos alcanzados, pero sí abordó otros asuntos, incluyendo la buena relación que tiene con Xi Jinping, a quien conoce desde hace más de una década.

Extraño en él, Trump dijo que reconoce a Xi como "un hombre al que respeto enormemente" y con el que aseguró haberse vuelto "realmente buenos amigos" tras casi doce años de trato.

"Hemos resuelto muchos problemas distintos que otras personas no habrían podido resolver", dijo Trump, subrayando que la relación bilateral "es muy fuerte". El tono contrasta con la retórica habitual del mandatario hacia Pekín durante sus campañas, cuando China figuraba entre los principales blancos de sus críticas comerciales.

En una publicación en Truth Social en esta misma jornada, Trump cuestionó duramente al expresidente Joe Biden, afirmando que, por la gestión del demócrata, el presidente de China había calificado a EEUU como una nación “en decadencia”. Según el propio Trump, esa perspectiva cambió desde que él llegó a la Casa Blanca hace 16 meses atrás.

Posición común frente a Irán

El anuncio más llamativo llegó al abordar el asunto de Medio Oriente, donde Trump, sentado junto a Xi, aseguró que Pekín comparte el sentimiento de Washington de que Teherán no puede tener un arma nuclear.

"Sentimos algo muy similar respecto a Irán. Queremos que eso termine. No queremos que tengan un arma nuclear", dijo Trump antes de insistir: "No pueden tener un arma nuclear".

El mandatario también comentó que desean reabrir las rutas marítimas, en alusión al Estrecho de Ormuz, y calificó al régimen de Teherán como "un poco loco". "Queremos los estrechos abiertos, y queremos que esto termine, porque es una locura", sentenció.

Sus palabras coincidieron con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino emitido el mismo viernes, que pidió "un alto el fuego integral y duradero lo antes posible" en Oriente Medio y exigió que "las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional".

El mensaje, no obstante, es significativo: China, principal comprador de petróleo iraní y aliado histórico de Teherán, se alineó de forma parcialmente visible con Washington en cuestiones de seguridad regional y geopolítica.

Trump también anunció que Xi viajará a Estados Unidos alrededor del 24 de septiembre en una visita que, prometió, será "recíproca".

"Vamos a poner las cartas sobre la mesa", adelantó, asegurando que los visitantes chinos saldrán "muy impresionados". El mandatario cerró agradeciendo a Xi y su equipo: "Han sido realmente un par de días excelentes".