El respaldo de Trump no fue suficiente: el líder republicano del Senado estatal de Carolina del Norte cae por solo 23 votos en las primarias

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de marzo, 2026

El senador estatal Phil Berger llevaba 15 años dominando la política republicana de Carolina del Norte, siendo una pieza fundamental en el dominio electoral del GOP en las elecciones de 2024. Contaba, además, con el apoyo público del presidente Donald Trump. Y, aun así, perdió por una diferencia mínima de 23 votos en las primarias por un escaño en el área de Greensboro.

El presidente pro tempore del Senado estatal, a priori favorito para la contienda, cayó frente al sheriff del condado de Rockingham, Sam Page, quien lideró una campaña desafiante contra uno de los políticos más poderosos de Carolina del Norte. La noche de las elecciones, ambos estaban separados por una distancia que difícilmente podría ser más ajustada: solo dos votos. Un recuento automático y un recuento manual en varios condados confirmaron la ventaja mínima de Page.

"Aunque fue una contienda reñida, los votantes han hablado, y felicito al sheriff Page por su victoria", dijo Berger en un comunicado. "Durante los últimos 15 años, los republicanos en la Asamblea General han redefinido fundamentalmente la perspectiva y la reputación de nuestro estado. Ha sido un honor haber tenido un papel en esa transformación".

Page, por su parte, agradeció el saludo y el reconocimiento de su rival.

"Agradezco la llamada del senador Berger esta mañana y su reconocimiento de la derrota", dijo. "Estoy agradecido por sus años de servicio a nuestro estado”.

Política Los demócratas voltean un escaño clave en el sur de Florida tras la victoria de Emily Gregory ante el candidato de Trump Luis Francisco Orozco

Se espera que Page, favorito en el distrito de tendencia republicana, gane el escaño en las elecciones de noviembre.

La derrota de Berger es realmente una rareza en el historial de respaldos de Trump en este ciclo electoral. El presidente lo había apoyado en diciembre, llamándolo "patriota” que está "haciendo un trabajo increíble". Aunque también elogió a Page como "excelente" y describió a ambos como "personas sobresalientes" —una señal, en retrospectiva, de que la carrera electoral era extremadamente pareja y cualquiera de los candidatos podía vencer.

Más allá del resultado electoral, la salida de Berger deja un hueco difícil de llenar para el GOP. Lideraba la bancada republicana en el Senado estatal desde 2005 y fue figura central en algunas de las movidas políticas más importantes del GOP en el estado: el rediseño de los mapas electorales del Congreso en 2025, que favorecen a los republicanos, y una reforma en 2024 que transfirió el control sobre las elecciones del gobernador a una junta electoral.

Su declive comenzó, en parte, con una propuesta de expansión del juego en 2023 que habría permitido la construcción de un casino en el distrito. Aunque los republicanos terminaron abandonando la idea, la oposición de Page a ese proyecto le dio visibilidad y le sirvió de trampolín para su candidatura.