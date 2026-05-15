El Real Madrid derrotó al Oviedo en una noche en la que los silbidos fueron para Mbappé

El delantero francés del Real Madrid #10 Kylian Mbappe y el delantero brasileño del Real Madrid #07 Vinicius Junior se abrazan.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 14 de mayo, 2026

(AFP) La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé fue silbado por los aficionados en el Santiago Bernabéu en la victoria de su equipo por 2-0 ante el Real Oviedo este jueves en Liga.

El francés regresó de una lesión en el muslo como suplente para los blancos, que terminarán una segunda temporada consecutiva sin un trofeo importante después de que el Barcelona se coronara campeón de Liga la semana pasada.

El Madrid, sin Mbappé, perdió el Clásico en el Camp Nou el domingo para confirmar al equipo de Hansi Flick como campeón del título.

Su máximo goleador Mbappe ha sido objeto de duras críticas por parte de la afición del club en las últimas semanas por su percibida falta de compromiso con la causa.

Gonzalo García abrió el marcador para el Madrid segundo clasificado antes del descanso y Jude Bellingham añadió el segundo en una victoria rutinaria sobre el descendido Oviedo en un estadio con miles de asientos vacíos.

"Los pitos... así es la vida, no puedes cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada", dijo Mbappé a los periodistas.

"Es la vida de un jugador del Real Madrid y de un jugador famoso como yo.

"Los futbolistas no siempre tienen que entender, tienen que aceptar y mirar hacia adelante y cambiar la situación".

Álvaro Arbeloa, cuyo futuro como técnico madridista está a punto de llegar a su fin ante la vinculación de José Mourinho con un regreso al banquillo del Bernabéu, empezó con Mbappé y el internacional inglés Bellingham en el banquillo.

Franco Mastantuono forzó una salvada temprana de Aaron Escandell en lo que resultó ser la mejor apertura del Madrid durante la mayor parte del primer período.

En el otro extremo, Nacho Vidal estrelló sobre después de un buen movimiento de los visitantes.

El extremo madridista Vinicius Junior, que también fue objeto de algunos silbidos, tuvo un disparo bloqueado y luego disparó el rebote en el lateral de la red.

El Madrid se adelantó con un bonito remate de García poco antes del descanso, tras un pase raso de Brahim Díaz en el área.

Escandell se inclinó sobre una unidad de Díaz y luego salvó de Álvaro Carreras en el primer palo en la segunda mitad.

Vidal desaprovechó otra buena ocasión para el Oviedo, arrastrando su disparo cruzado y desviado.

Mbappe en el punto de mira

Arbeloa dio entrada a Mbappé, que fue silbado por la afición madridista, especialmente descontenta por sus recientes vacaciones en Cerdeña mientras se recupera de una lesión.

Mbappé, que antes de este partido había marcado 41 goles en 41 partidos en todas las competiciones esta temporada, hizo todo lo posible por sonreír. El delantero tuvo un par de disparos desviados y otro bloqueado.

Muchos jugadores de Los Blancos han sido abucheados por los seguidores del Madrid a lo largo de los años, incluido el ídolo de Mbappé, Cristiano Ronaldo.

El presidente del Madrid Florentino Pérez convocó esta semana elecciones en un periodo tumultuoso para el club.

Los directivos retiraron una pancarta a los aficionados en la que se leía "Florentino vete ya", con la opinión dividida sobre el máximo mandatario madridista.

Bellingham añadió el segundo para el Madrid después de recibir el balón de Mbappe, la creación de un poco de espacio para sí mismo y la perforación duro y bajo Escandell pasado desde justo dentro de la caja.

El partido quedó sentenciado, pero los problemas del Madrid no se resolverán tan fácilmente.

Por su parte, el Girona empató 1-1 contra la Real Sociedad y se sitúa decimoquinto, un punto por encima de la zona de descenso.

El Valencia y el Rayo Vallecano, equipos de la zona media de la tabla, también empataron 1-1, pero no están completamente a salvo del fantasma del descenso.