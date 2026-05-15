EEUU prepara una imputación contra el exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de aviones civiles en 1996

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de mayo, 2026

Estados Unidos avanza con los pasos necesarios para imputar formalmente al exdictador cubano Raúl Castro —hermano del ya fallecido Fidel Castro y figura aún influyente en la isla—, por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido hace tres décadas, según reveló CBS News en una exclusiva, citando a funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Según la cadena de noticias, la hipotética acusación, que deberá ser aprobada por un gran jurado, se centraría en el episodio de febrero de 1996, cuando dos aeronaves Cessnas operadas por la organización ‘Hermanos al Rescate’ fueron derribadas por un caza MiG-29 cubano.

Aquella agrupación del exilio se dedicaba a localizar balseros en el estrecho de Florida. En el incidente murieron cuatro personas.

Un informe posterior de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que las naves fueron abatidas fuera del espacio aéreo cubano y sin advertencia previa, en violación del derecho internacional. En aquel momento, Fidel ya tenía décadas ejerciendo como dictador y Raúl comandaba las Fuerzas Armadas.

El propio Fidel reconoció ante el periodista Dan Rather, de CBS, que el operativo se ejecutó bajo sus "órdenes generales".

Aunque Raúl Castro, de 94 años, renunció en 2021 a la jefatura del Partido Comunista, sigue siendo considerado uno de los hombres más poderosos de Cuba. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como "Raulito", actúa como su representante y se ha convertido en uno de los canales de comunicación entre Washington y La Habana.

Justamente este jueves, antes de conocerse la noticia publicada por CBS, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con "Raulito" y otros altos funcionarios del régimen castrista. La propia agencia estadounidense difundió imágenes del encuentro en su cuenta de la red social X, mostrando a Ratcliffe en una mesa de diálogo con funcionarios cubanos.

Según trascendió, el director de la CIA transmitió personalmente el mensaje del presidente Donald Trump al régimen cubano: Estados Unidos está dispuesto a sentarse a negociar temas económicos y de seguridad, pero solo si el régimen cubano emprende cambios profundos. Un funcionario de la agencia citado por CBS News añadió que la isla "ya no puede ser un refugio para los adversarios del hemisferio cccidental".

La potencial acción judicial y la reunión oficial entre jerarcas del régimen y la CIA llega en un momento crítico para el régimen cubano.

Primero, la Administración Trump ha amenazado con aplicar fuertes aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, lo que prácticamente cortó los suministros y provocó una aceleración de la ya profunda crisis energética que azota a la isla desde hace años. La situación es tan compleja que la propia Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este 14 de mayo una alerta de seguridad por la red social ‘X’, advirtiendo a sus ciudadanos sobre la creciente inestabilidad del sistema eléctrico en Cuba.

El comunicado describe apagones prolongados —programados y no programados— que afectan diariamente el suministro de agua, refrigeración y comunicaciones, además de una escasez de combustible que genera largas filas en las estaciones de combustible.

La embajada también mencionó que el 13 de mayo se registraron numerosas protestas en La Habana por los cortes de luz, en su mayoría reprimidas por la policía cubana. A los estadounidenses en la isla se les recomendó evitar aglomeraciones y conservar agua, alimentos y batería en sus teléfonos.

Aunado a la crisis energética y la presión estadounidense, el régimen castrista también perdió en los últimos meses a su principal aliado en la región: el régimen chavista.

En enero, una operación militar estadounidense sacó del poder al exdictador Nicolás Maduro en Venezuela, principal aliado de La Habana, y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Desde entonces, de acuerdo con información de CBS News, el federal de Miami lidera una iniciativa que apunta directamente contra la cúpula del Partido Comunista cubano, persiguiendo delitos económicos, narcotráfico, crímenes violentos y violaciones migratorias. Con la potencial imputación contra Raúl Castro en puerta y los distintos ‘ultimátum’ de la Casa Blanca sobre la mesa, el régimen castrista enfrenta una presión pocas veces vista en su historia.