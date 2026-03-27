Publicado por Santiago Ospital 27 de marzo, 2026

Un grupo de hackers vinculado a Irán aseguró haber accedido al correo electrónico personal de Kash Patel, director del FBI. Handala Hack Team publicó en su página web fotografías y otros documentos que pertenecerían a la cuenta hackeada del alto cargo de seguridad interna, según primero reportó Reuters.

La agencia de noticias aseguró que un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) había confirmado el hackeo, y además había indicado que los materiales publicados parecían auténticos. Sin embargo, de momento ni el DOJ ni el FBI confirmaron estas informaciones.

El grupo aseguró que el ciberataque fue en respuesta a una operación del buró de inteligencia en el que se confiscaron varios de sus dominios. Aquel operativo federal se produjo en respuesta a otro ataque de Handala Hack Team contra intereses estadounidenses, en concreto contra la empresa de tecnología Stryker, que tiene sede en Michigan.

Desde el inicio de la guerra en Irán, las fuerzas iraníes han explorado los ataques cibernéticos como represalia en sus intentos para golpear allá donde no alcanzan sus misiles y drones.