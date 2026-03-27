Un grupo iraní asegura haber hackeado el correo electrónico de Kash Patel, director del FBI
El grupo Handala Hack Team, vinculado por el Departamento de Justicia al Ministerio de Inteligencia iraní, aseguró haber accedido al correo del director del buró de inteligencia.
Un grupo de hackers vinculado a Irán aseguró haber accedido al correo electrónico personal de Kash Patel, director del FBI. Handala Hack Team publicó en su página web fotografías y otros documentos que pertenecerían a la cuenta hackeada del alto cargo de seguridad interna, según primero reportó Reuters.
La agencia de noticias aseguró que un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) había confirmado el hackeo, y además había indicado que los materiales publicados parecían auténticos. Sin embargo, de momento ni el DOJ ni el FBI confirmaron estas informaciones.
El grupo aseguró que el ciberataque fue en respuesta a una operación del buró de inteligencia en el que se confiscaron varios de sus dominios. Aquel operativo federal se produjo en respuesta a otro ataque de Handala Hack Team contra intereses estadounidenses, en concreto contra la empresa de tecnología Stryker, que tiene sede en Michigan.
Desde el inicio de la guerra en Irán, las fuerzas iraníes han explorado los ataques cibernéticos como represalia en sus intentos para golpear allá donde no alcanzan sus misiles y drones.
¿Qué es el Handala Hack Team?
Este grupo es utilizado por el régimen iraní para llevar a cabo operaciones psicológicas y esquemas de represión transnacional dirigidos contra sus adversarios. Sus actividades principales, siempre según fuentes oficiales estadounidenses, incluyen:
- Ataques cibernéticos y malware: el grupo utiliza malware destructivo contra diversas entidades, como en el ataque contra Stryker.
- Robo y filtración de datos (Doxxing): Handala Hack publica información personal identificable (PII) de sus objetivos para acosarlos. Han filtrado datos de aproximadamente 190 personas asociadas con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Gobierno israelí, así como 851 gigabytes de datos confidenciales de la comunidad judía jasídica de Sanzer.
- Amenazas de muerte y violencia: el equipo utiliza correos electrónicos (como handala_team@outlook.com) para enviar amenazas de muerte a disidentes y periodistas iraníes que viven en el extranjero. En sus mensajes, se declaran "leales seguidores del líder supremo Ali Hosseini Khamenei" y han llegado a ofrecer recompensas de hasta $250.000 por la ejecución de sus objetivos, intentando incluso buscar "socios" en carteles del narcotráfico como el CJNG para cometer actos de violencia.
- Represión y desprestigio: buscan intimidar, avergonzar y desacreditar a quienes critican públicamente al Gobierno iraní para silenciar la disidencia y desalentar el periodismo independiente.
En marzo de 2026, el Departamento de Justicia anunció la incautación de dominios utilizados por este grupo, específicamente handala-hack[.]to y handala-redwanted[.]to, como parte de un esfuerzo para desmantelar la infraestructura de guerra cibernética del régimen de los ayatolás.