Golpe para Trump en Carolina del Sur: los legisladores estatales rechazan cambiar el mapa electoral antes de las 'midterms'

Publicado por Joaquín Núñez 12 de mayo, 2026

La Asamblea General de Carolina del Sur rechazó modificar el mapa electoral antes de las elecciones de medio término. A pesar de la presión ejercida por Donald Trump en las redes sociales, el Senado estatal votó en contra de extender la sesión legislativa para trabajar en un nuevo mapa para la Cámara de Representantes.

A principios de mayo, la Corte Suprema publicó el fallo del caso Louisiana v. Callais. Por una mayoría de 6-3, los jueces dictaminaron que el segundo distrito electoral de Luisiana en la Cámara de Representantes violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, entendiendo que había sido diseñado con criterios raciales.

El fallo abrió la puerta para que otros estados del sur puedan impugnar mapas electorales diseñados con motivos raciales, especialmente aquellos elaborados bajo presión de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Uno de ellos fue Tennessee, que ya aprobó un nuevo mapa electoral. Además, Alabama realizó avances para redibujar su mapa.

El Senado de Carolina del Sur vota en contra de Trump

En este contexto, el Senado de Carolina del Sur, con mayoría republicana de 34 republicanos y 12 demócratas, programó una votación para decidir si aprobaban extender la sesión legislativa y las primarias del estado para poder redibujar el mapa electoral. Actualmente, la delegación del estado en la Cámara está compuesta por seis distritos de tendencia republicana y uno de tendencia demócrata. Ese único escaño demócrata es ocupado por Jim Clyburn, uno de los legisladores demócratas más poderosos de Washington DC.

“Republicanos de Carolina del Sur: ¡Sean audaces y valientes, igual que los republicanos del gran estado de Tennessee la semana pasada! Trasladen las primarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a agosto, dejen el resto en el mismo calendario”, escribió Trump en Truth Social previo a la votación.

Sin embargo, el Senado estatal rechazó extender la sesión legislativa y modificar el calendario de primarias. Por lo tanto, el mapa de noviembre será el mismo que se utilizó en las últimas elecciones. La iniciativa necesitaba dos tercios de los votos para ser aprobada, pero fracasó con 29 votos a favor y 17 contra. Cinco republicanos votaron junto a los demócratas.