Trump asegura que todos los presos políticos en Venezuela serán liberados

El presidente Trump habla con la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington DC, el 12 de mayo de 2026.Kent Nishimura/AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump aseguró la liberación de la totalidad de los presos políticos en Venezuela. En declaraciones al periodista David Alandete en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se mostró optimista sobre el rumbo del país sudamericano y vinculó la estabilidad política con el renacimiento económico impulsado por la industria petrolera.

Trump fue tajante al referirse a quienes aún permanecen tras las rejas por motivos ideológicos o de conciencia bajo el sistema judicial venezolano. "Vamos a sacarlos a todos", afirmó, y también recordó que ya se han producido excarcelaciones significativas en los últimos meses.

Según sus palabras, el compromiso es total: "Ellos liberaron a muchos de los presos políticos, y el resto también saldrá", repitió.

Para la administración Trump, la liberación de los detenidos es parte de una normalización que ha permitido que Venezuela recupere niveles de ingresos no vistos en décadas.

El presidente destacó que el país está experimentando un auge financiero gracias a la apertura del sector petrolero a empresas estadounidenses de primer nivel.

"Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando", señaló el mandatario. Bajo esta lógica de libre mercado y seguridad jurídica, Trump afirmó que Venezuela "está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años".

Este flujo de capital, según la visión de la Casa Blanca, es el motor que está permitiendo una transición hacia un entorno de mayor orden democrático y prosperidad.

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones del presidente fue su reconocimiento al trabajo que se está realizando desde el régimen interino venezolano para facilitar esta transición. Trump mencionó específicamente el rol de las autoridades locales en la implementación de estos cambios y en la recepción de la inversión extranjera.

"Delcy está haciendo un gran trabajo, y la gente de Venezuela está encantada con lo que está pasando", declaró Trump. Según el presidente, la magnitud de la transformación es tal que muchos ciudadanos "ni siquiera pueden creerlo" y volvió a repetir —como hace pocos días— que la gente está “bailando en las calles”.

Sin embargo, una encuesta reciente reveló que los venezolanos desaprueban que el presidente Trump mantenga negociaciones o respalde a Delcy Rodríguez, a quien el país identifica como una figura clave en el régimen de Maduro y la responsable de la reciente represión contra gremios y sectores sociales.

La promesa de Trump de vaciar las cárceles de prisioneros políticos se enmarca dentro del círculo de negociaciones que ha priorizado los resultados concretos sobre la retórica burocrática.

Con las gigantes petroleras instaladas y el flujo de caja en aumento, Washington parece haber encontrado la palanca necesaria para forzar la apertura democrática sin comprometer la estabilidad económica de la región.

La salida del último preso político marcaría el cumplimiento de un objetivo central para la Casa Blanca en su política hacia Venezuela.