Francia confina a 1.700 personas en un crucero tras la muerte de una mujer de 90 años

Publicado por Williams Perdomo 13 de mayo, 2026

Las autoridades francesas confinaron este miércoles a más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero británico atracado en Burdeos después de que falleciera una mujer de 90 años. La información se dio a conocer por parte de funcionarios, que restaron importancia a cualquier vínculo con el temor al hantavirus.

Decenas de personas también sufrieron malestar estomacal a bordo del Ambition, la mayoría de cuyos 1.233 pasajeros son de Gran Bretaña o Irlanda, que llegó al puerto occidental de Burdeos el martes, con 514 tripulantes indios también a bordo.

Sin embargo, las autoridades sanitarias afirmaron que no existía ninguna conexión con el brote de hantavirus, sospechoso de haber causado la muerte de tres pasajeros del crucero holandés MV Hondius, que zarpó de Argentina.

Según informaron las autoridades, una pasajera de 90 años a bordo del crucero Ambition, operado por la compañía Ambassador Cruise Line, falleció, y alrededor de 50 personas presentaron síntomas de problemas estomacales.

Las pruebas iniciales descartaron un brote de norovirus, una forma altamente contagiosa de gastroenteritis que causa vómitos y diarrea, pero las pruebas secundarias aún estaban en curso, añadieron.

No se había descartado la intoxicación alimentaria.