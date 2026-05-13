El centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' de Florida podría cerrar en junio, según reportes

Publicado por Diane Hernández 13 de mayo, 2026

El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, cerrará sus puertas en junio, según informaron a CBS News Miami cuatro fuentes familiarizadas con la decisión.

Las empresas contratadas por el estado de Florida para operar las instalaciones fueron notificadas el martes sobre el cierre, mientras que las autoridades prevén trasladar a los aproximadamente 1.400 detenidos restantes a otros centros o proceder con sus deportaciones durante las próximas semanas.

"Dijeron que el último detenido saldrá en junio", señaló una de las fuentes consultadas.

La decisión se produce en medio del aumento de los costos operativos del centro, cuyo gasto total ya se aproxima a los 1.000 millones de dólares, según las estimaciones citadas por CBS Miami.

DeSantis anticipó el cierre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, había adelantado recientemente que esperaba el cierre próximo de las instalaciones.

"Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito", declaró la semana pasada durante una conferencia de prensa.

El anuncio realizado a los proveedores representa el primer reconocimiento formal del cierre y del rápido desmantelamiento previsto para el complejo.

Funcionarios del Florida Division of Emergency Management (FDEM) comunicaron la decisión directamente a las empresas operadoras. Aunque el director del organismo, Kevin Guthrie, no respondió a las solicitudes de comentarios, la portavoz del FDEM, Stephanie Hartman, confirmó la naturaleza temporal del centro.

"Como declaró el gobernador DeSantis la semana pasada, el centro de detención del sur de Florida siempre tuvo como objetivo servir como instalación temporal para apoyar las operaciones en curso de control y detención de inmigrantes indocumentados", indicó Hartman en una declaración enviada a CBS News.

Desmantelamiento en los Everglades

Una vez trasladados los detenidos, el estado iniciará el desmontaje completo de la infraestructura instalada en la zona de los Everglades. El proceso incluirá la retirada de cercas, remolques y estructuras temporales construidas en el lugar.

Según las fuentes, las tareas de desmantelamiento podrían extenderse entre dos y tres semanas. Posteriormente, el área volverá a funcionar como un pequeño aeropuerto destinado al entrenamiento de pilotos.

Un proyecto costoso y polémico

Alligator Alcatraz abrió oficialmente el 3 de julio de 2025 como una iniciativa impulsada por la administración DeSantis y financiada inicialmente con fondos estatales.

El gobernador aseguró en reiteradas ocasiones que el Gobierno federal reembolsaría la totalidad de los gastos. A finales del año pasado, Florida presentó una solicitud de reembolso por 608 millones de dólares, posteriormente aprobada por las autoridades federales.

Sin embargo, el pago ha enfrentado retrasos debido a litigios, cuestionamientos medioambientales y otros obstáculos administrativos.

Fuentes citadas por CBS Miami sostienen que el estado acumuló además unos 300 millones de dólares adicionales en costos operativos posteriores a la solicitud inicial, sin garantías de que Washington cubra esa diferencia.

"Cada día que permanezca abierto, serán los contribuyentes del estado quienes pagarán el costo", afirmó una de las fuentes. Otra persona familiarizada con los contratos indicó que el estado aún negocia con el gobierno federal para intentar recuperar la totalidad de los fondos invertidos.

Críticas por las condiciones del centro

El centro fue objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores demócratas.

El representante federal Maxwell Alejandro Frost, uno de los principales críticos del proyecto, calificó previamente las instalaciones como "inhumanas" y comparó el complejo con un "campo de internamiento".

"Los floridanos merecen que se rindan cuentas por cada dólar malgastado y cada abuso cometido tras esas puertas", declaró Frost el martes.

El congresista aseguró además que supervisó personalmente las condiciones dentro del centro desde su apertura y celebró el anuncio de cierre.

"Tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas", afirmó.