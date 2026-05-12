Marco Rubio y Alexandria Ocasio Cortez, favoritos para los votantes de sus partidos como candidatos en 2028

Publicado por Williams Perdomo 12 de mayo, 2026

Marco Rubio y Alexandria Ocasio Cortez son los favoritos para los votantes de sus respectivos partidos como candidatos en 2028. Así lo reveló una encuesta nacional de AtlasIntel publicada este martes que mostró un reordenamiento en los liderazgos internos de los partidos Republicano y Demócrata de cara a las eventuales elecciones presidenciales.

Entre los votantes que se identifican como republicanos, el secretario de Estado, Marco Rubio, lideró ampliamente el sondeo con 45,4% de apoyo en unas hipotéticas primarias presidenciales. En segundo lugar quedó el vicepresidente JD Vance con 29,6%, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 11,2%.

Más atrás aparecieron Vivek Ramaswamy con 1,4%, Greg Abbott y Tim Scott con 0,7% cada uno, mientras que Brian Kemp y Donald Trump Jr. registraron 0,4%. Un 10,3% respondió “ninguno de los anteriores”.

En el Partido Demócrata, la representante Alexandria Ocasio-Cortez encabezó las preferencias con 26%, seguida por el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg con 22,4% y el gobernador de California Gavin Newsom con 21,2%.

La exvicepresidenta Kamala Harris obtuvo 12,9%, mientras que Andy Beshear alcanzó 4,1% y Cory Booker 3,9%. Josh Shapiro registró 2,4%, seguido por Gretchen Whitmer con 1,1% y Tim Walz con 1%.

Ro Khanna obtuvo 0,9%, Rahm Emanuel 0,6% y Wes Moore 0,4%, mientras que Raphael Warnock no registró apoyo en la medición. Un 3,1% respondió que no votaría por ninguno de los nombres planteados.