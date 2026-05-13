Capturan en Panamá a Richard Werstine, el fugitivo 'fantasma' acusado de asesinar a un cantante de rock

Publicado por Diane Hernández 13 de mayo, 2026

Richard Werstine, un fugitivo estadounidense buscado desde 1994 por el asesinato del cantante de rock Rodney Barner, fue arrestado en Panamá tras permanecer más de tres décadas oculto bajo identidades falsas, informaron autoridades federales.

Werstine, de 56 años, está acusado de asesinar a su amigo y compañero de piso, Rodney Barner, vocalista de la banda hardcore Cold as Life, el 15 de septiembre de 1993 en Detroit, Michigan. Según la investigación, Barner —conocido artísticamente como Rawn Beauty— fue hallado muerto tras recibir un disparo en la cabeza mientras dormía.

Un "fantasma" buscado desde 1994

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) comunicó que Werstine fue detenido el pasado 29 de abril en un parque para perros cercano a una cafetería en Ciudad de Panamá, donde residía ilegalmente desde 2005.

Las autoridades señalaron que el fugitivo utilizó diversos alias durante años, entre ellos Joseph Alan Stavros, además de documentación fraudulenta para evitar ser identificado.

"Era un fantasma desde 1994", declaró una fuente citada por la cadena local WDIV. "Era muy astuto y muy taimado mientras estaba prófugo".

De acuerdo con los investigadores, Werstine había sido arrestado en varias ocasiones en Michigan, Arizona y otros estados por delitos relacionados con incendio provocado y posesión de armas, aunque nunca fue identificado correctamente debido al uso de nombres falsos.

La clave estuvo en las huellas dactilares

El subjefe adjunto del Servicio de Alguaciles, James Allen, explicó que la investigación fue retomada en mayo de 2022, cuando se emitió una nueva orden judicial por no comparecer ante el tribunal en el caso de asesinato.

Finalmente, las autoridades lograron confirmar la identidad del sospechoso mediante el análisis de sus huellas dactilares.

"Él estaba completamente convencido de que nunca lo encontrarían. Las huellas dactilares no mienten", afirmó Allen.

El funcionario aseguró además que Werstine "se creyó completamente su propia mentira y comenzó una vida totalmente nueva".

Extraditado a Estados Unidos El pasado 9 de mayo, agentes federales estadounidenses viajaron a Panamá para concretar la extradición del acusado hacia Estados Unidos.

​

​Werstine será trasladado a la cárcel del condado de Wayne, en Michigan, donde enfrentará el proceso judicial pendiente por el asesinato de Barner.

​

​Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni si el acusado enfrentará cargos adicionales.

Quién era Rodney Barner

Rodney Barner era una figura reconocida dentro de la escena hardcore de Detroit gracias a su participación como vocalista de la banda Cold as Life.

La revista especializada Revolver lo describió como un "vocalista salvaje y legendario", cuya personalidad y estilo marcaron profundamente la identidad del grupo y varias de sus canciones.

En un comunicado, James Allen destacó que la captura representa "el compromiso del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de llevar ante la justicia a quienes creen que pueden escapar de la ley y causar daño a las comunidades sin rendir cuentas".