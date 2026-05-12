Tras la salida de Makary, Trump anunció a Kyle Diamantas como comisionado interino de la FDA

Publicado por Joaquín Núñez 12 de mayo, 2026

Donald Trump nombró al Dr. Kyle Diamantas como comisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La noticia llega luego de que se confirmara la salida del Dr. Marty Makary, quien llevaba en el cargo desde abril de 2025. Hasta el momento, Diamantas se desempeñaba como el máximo responsable de la FDA en materia alimentaria.

El presidente anunció la decisión en su cuenta de Truth Social, donde destacó la labor de Makary a cargo de la FDA: "Quiero dar las gracias al Dr. Marty Makary por el magnífico trabajo que ha realizado en la FDA. Se han logrado grandes avances bajo su liderazgo. Ha sido un gran trabajador, respetado por todos, y seguirá teniendo una carrera excepcional en el ámbito de la medicina. Kyle Diamantas, una persona de gran talento, ocupará el cargo de director en funciones".

Según informó el Wall Street Journal, en los últimos meses Makary tuvo una serie de roces con la Casa Blanca y con Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos.

Antes del anuncio de Diamantas, el presidente habló con los periodistas pero se negó a aclarar si Makary había renunciado o había sido despedido. "Marty es un tipo estupendo, pero va a seguir adelante y va a tener una buena vida. Estaba pasando por algunas dificultades. Ya saben, es un gran médico y estaba teniendo algunos problemas”, les dijo a los periodistas.

Sin embargo, también publicó en Truth Social una captura de pantalla de una conversación con Makary, quien dejaba su renuncia a disposición y agradecía por la oportunidad de haber servido en el Gobierno. "Por favor, acepten mi renuncia, efectiva a partir de hoy. Durante mi mandato, anuncié 50 reformas importantes de la FDA. La FDA de Joe Biden no implementó ninguna", se lee en la captura publicada por Trump.

Además, según NewsNation, uno de los puntos de desacuerdo más fuertes fue sobre la aprobación de os cigarrillos electrónicos con sabor. Finalmente, la agencia autorizó la comercialización de cuatro de estos productos la semana pasada.