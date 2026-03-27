EN VIVO | Irán amenaza con atacar los hoteles que alojan a soldados estadounidenses en toda la región

Publicado por Williams Perdomo 27 de marzo, 2026

Los precios del petróleo bajaron más de un 1% este viernes, en la misma senda de las bolsas asiáticas, después de que el presidente Donald Trump ampliara el plazo para que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz y no atacar sus centrales energéticas.

Los operadores no se inmutaron ante la noticia tras una serie de mensajes contradictorios procedentes de la Casa Blanca sobre negociaciones entre las partes, que ha aumentado los temores a que la guerra en Oriente Medio se prolongue mucho más de lo que se pensaba inicialmente.

El crudo Brent, referencia del mercado mundial, bajaba en las operaciones matinales asiáticas un 1,8% hasta los 106,12 dólares el barril.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, perdía un 1,5% a 93,07 dólares.

El Brent ha subido casi un 50% desde que comenzó la guerra, mientras que el WTI ha avanzado un 40%.

Las horas corresponden al horario del Este.

04:50 am El principal puerto de Kuwait sufrió un duro golpe 09:55 27/03/2026 09:55 27/03/2026 El principal puerto comercial de Kuwait resultó dañado en un ataque con drones al amanecer.



El puerto de Shuwaikh fue atacado "con drones enemigos; los informes preliminares revelaron daños materiales, pero ninguna víctima humana", dijo la autoridad portuaria de Kuwait en un comunicado el X.

04:40 am Irán advierte a los soldados estadounidenses 09:54 27/03/2026 09:54 27/03/2026 El ejército iraní ha advertido que los hoteles que alojan a soldados estadounidenses en toda la región serán objetivos de ataque.



"Cuando todas las fuerzas estadounidenses entran en un hotel, desde nuestra perspectiva ese hotel se convierte en estadounidense", declaró a la televisión estatal el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

04:30 am Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 09:54 27/03/2026 09:54 27/03/2026 Según informaron los medios estatales rusos, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará consultas a puerta cerrada el viernes para debatir los ataques contra Irán a petición de Moscú.



"La Federación Rusa ha solicitado consultas a puerta cerrada con el Consejo de Seguridad de la ONU debido a los continuos ataques contra infraestructuras civiles en Irán, incluidas instalaciones educativas y sanitarias", declaró Evgeny Uspensky, portavoz del enviado ruso ante las Naciones Unidas, según la agencia estatal de noticias TASS.

04:10 am Ataques israelíes en Beirut 09:53 27/03/2026 09:53 27/03/2026 Los medios libaneses informaron de que un ataque israelí alcanzó los suburbios del sur de Beirut la madrugada del viernes, mientras que los corresponsales de la AFP escucharon varias explosiones provenientes del bastión de Hezbolá que Israel ha atacado repetidamente desde que estalló la guerra este mes.



Israel ya había emitido anteriormente amplias advertencias de evacuación para la zona, pero no proporcionó ninguna advertencia específica antes del ataque a Tahouitet al-Ghadir.

04:00 am Arabia Saudita intercepta drones 09:53 27/03/2026 09:53 27/03/2026 El Ministerio de Defensa saudí afirmó haber "interceptado y destruido" cuatro drones sobre el este del reino.



03:30 am Rubio se unirá a la reunión del G7 09:52 27/03/2026 09:52 27/03/2026 El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aterrizó en Francia el viernes para participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, según informó un corresponsal de la AFP.



Rubio, que no asistió al primer día de las conversaciones en las afueras de París, dijo antes de partir que era de "interés" para todas las naciones del G7 presionar para la reapertura del estrecho de Ormuz.