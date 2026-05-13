DIRECTO | El OIEA advierte de que el mundo agota sus reservas de petróleo a una velocidad récord debido a la guerra en Oriente Próximo

Publicado por Israel DuroCarlos Dominguez 13 de mayo, 2026

La continuación del conflicto en Oriente Próximo, especialmente el bloqueo del Estrecho de Ormuz sigue acercando al mundo a una catástrofe económica. Después de que la ONU alertara sobre el impacto de los fertilizantes en una posible hambruna que afectaría a más de 45 millones de personas, el OIEA advirtió de que el consumo de petróleo podría provocar escasez.

Esto ha provocado que el precio del crudo siga disparándose, con el West Texas Intermediate (WTI) superando también los 100 dólares por barril y el Brent rondando los 110 dólares.

En el otro frente de la guerra, Israel ha seguido atacando posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano, mientras que el ejército libanés ha seguido estudiando cómo desarmar al grupo terrorista afín a Irán.

Horas estándar del Este (EST).

10:17 am Irán afirma que el control de Ormuz le generará grandes ingresos económicos 16:21 13/05/2026 16:26 13/05/2026 El portavoz militar del régimen iraní afirmó este miércoles que el dominio de Teherán sobre el Estrecho de Ormuz podría producir "ingresos económicos significativos" y reforzar la posición internacional de Irán.

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​"Nuestro control del Estrecho de Ormuz generará importantes ingresos económicos para nuestro país —potencialmente incluso duplicando nuestros ingresos petroleros— y reforzará nuestra influencia en el escenario internacional", afirmó el portavoz militar Mohammad Akraminia, según la agencia de noticias ISNA.



Akraminia añadió que la parte occidental del estrecho estaba controlada por las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria (IRGC), mientras que la sección oriental estaba supervisada por la armada iraní.

10:08 am Wall Street abre dispar por inflación y el repunte de la tecnología 16:17 13/05/2026 16:17 13/05/2026 La Bolsa de Nueva York inició la jornada del miércoles con un comportamiento desigual, mostrando prudencia tras un aumento de la inflación mayorista y un renovado apetito por las acciones tecnológicas.



En los primeros compases de la sesión, el Dow Jones retrocedía un 0,36%, mientras que el Nasdaq ganaba un 0,20% y el S&P 500 registraba un leve avance del 0,04%.





09:03 am El OIEA advierte de que el mundo está agotando sus reservas de petróleo a una velocidad récord debido a la guerra de Oriente Medio 15:03 13/05/2026 15:28 13/05/2026 El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un ritmo récord debido a la guerra en Oriente Medio que está cortando el suministro desde el Golfo, advirtió el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE).





Las reservas mundiales

cayeron en 117 millones de barriles en abril, dijo la agencia con sede en París en su informe mensual.





La cifra se suma a la caída de 129 millones de barriles ya registrada en el mes de marzo, tras el inicio de la ofensiva estadounidense-UU e Israel contra Irán el 28 de febrero. "La rápida contracción de las reservas, en medio de estas continuas perturbaciones, puede presagiar futuras subidas del precio del crudo".

08:41 am El petróleo sigue subiendo y el WTI supera la barrera de los 100 dólares 15:01 13/05/2026 15:28 13/05/2026 Los precios del crudo siguen disparados, con el West Texas Intermediate (WTI) superando también los 100 dólares por barril y el Brent rondando los 110 dólares.



Al inicio de la jornada en Wall Street, el Brent cotizaba a 107,8 dólares por barril, mientras que el WTI subía hasta los 102,5 dólares.

08:25 AM Australia dispuesta a unirse a la misión en Hormuz propuesta por Francia y Reino Unido 15:00 13/05/2026 15:28 13/05/2026 Australia está dispuesta a unirse a la misión "neutral y pacífica" propuesta por Francia y el Reino Unido para asegurar el Estrecho de Ormuz, dijo el miércoles el ministro de Defensa, Richard Marles.



El gobierno australiano dispondrá de un avión de vigilancia E-7A Wedgetail que ya había sido desplegado en la región para proteger a los Emiratos Árabes Unidos de los ataques de drones iraníes, dijo Marles.

08:18 am Italia desplegará otros dos buques cazaminas cerca de Ormuz 14:58 13/05/2026 15:28 13/05/2026 El ministro de Defensa italiano anunció el miércoles que Italia preposicionará dos buques cazaminas más cerca del Golfo para que puedan intervenir rápidamente y mantener la seguridad en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan.



"Puramente como medida de precaución y teniendo en cuenta el tiempo necesario para el traslado y redespliegue de medios, prevemos posicionar dos cazaminas relativamente más cerca del Estrecho de Ormuz", explicó el ministro Guido Crosetto al Parlamento italiano.

07:57 am Israel anuncia nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en Líbano 14:57 13/05/2026 15:28 13/05/2026 El Ejército israelí anunció el miércoles el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego acordado con el Gobierno libanés para poner fin a los combates con el grupo armado.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a atacar la infraestructura terrorista de Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano", informó el Ejército en un comunicado, horas después de emitir nuevas órdenes de evacuación para varias localidades de la región.

06:02 am Irán ahorca a un hombre acusado de espiar a Israel, el sexto desde el inicio de la guerra 14:52 13/05/2026 15:28 13/05/2026 Las autoridades iraníes colgaron el miércoles a un hombre de unos 30 años condenado por espiar para Israel, la sexta persona ejecutada por tales cargos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos eEl sitio web Mizan Online del poder judicial iraní describió a Ehsan Afreshteh, de 32 años, como "un espía entrenado por el Mossad en Nepal que vendió información sensible a Israel"."



Pero las ONG Hengaw e Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmaron en declaraciones separadas que Afreshteh había negado haber compartido documentos de alto secreto con la inteligencia israelí y que había sido sometido a "confesiones forzadas" televisadas obtenidas mediante tortura.



Especialista en ciberseguridad, Afreshteh había insistido en que lo único que había hecho era "advertir a sitios web independientes sobre ciberataques", dijo Hengaw.