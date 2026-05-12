California: la alcaldesa de Arcadia renuncia tras admitir haber actuado como agente encubierta de China

Publicado por Carlos Dominguez 12 de mayo, 2026

La alcaldesa de Arcadia (California), Eileen Wang, renunció este lunes momentos después de que el Departamento de Estado (DoJ) anunciara cargos en su contra por actuar como agente ilegal del Gobierno chino.

Wang, de 58 años, quien asumió como alcaldesa hace pocos meses, acordó declararse culpable de un cargo federal por actuar como agente de un Gobierno extranjero sin registrarse ante las autoridades estadounidenses. El delito podría conllevar a 10 años de prisión.

La exalcaldesa admitió en su acuerdo de culpabilidad que no notificó al fiscal General que actuaba como agente de China en EEUU, que se encontraba en territorio estadounidense al realizar estas actividades y que no reveló en su sitio web que parte del contenido era publicado bajo instrucciones directas del Gobierno chino.

De acuerdo con la acusación, entre 2020 y 2022 Wang y su entonces prometido operaron un sitio web llamado US News Center, que publicaba propaganda favorable al régimen comunista chino. Las autoridades aseguran que recibía órdenes directas de funcionarios del régimen a través de WeChat para negar la existencia de abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang y otros temas sensibles.

Propaganda china lista para copiar y pegar: así operaba Wang

Según un comunicado del DoJ, en junio de 2021, un funcionario chino contactó a Wang y a otras personas con noticias ya redactadas, incluido un ensayo escrito por un funcionario de la Républica Popular China (RPC) en Los Angeles Times que afirmaba: "La postura de China sobre la cuestión de Xinjiang: no hay genocidio en Xinjiang; no existe tal cosa como ‘trabajo forzado’ en ninguna actividad de producción, incluida la producción de algodón. Difundir este tipo de rumores sirve para difamar a China, destruir la seguridad y la estabilidad de Xinjiang, debilitar la economía local y frenar el desarrollo de China".

Minutos después, Wang publicó el artículo en su propio sitio web y envió al funcionario chino un enlace al texto publicado en su página. Los demás participantes del chat grupal hicieron lo mismo. El funcionario de la RPC respondió: "Qué rápido, gracias a todos".

En agosto de 2021, Wang y otros tres miembros del mismo grupo de chat compartieron enlaces al mismo artículo en sus respectivos sitios web de "noticias", tras lo cual el funcionario de la República Popular China les agradeció por su "reportaje".

En noviembre de 2021, Wang se comunicó con John Chen, un alto funcionario de la inteligencia china cercano al presidente Xi Jinping, y le pidió que posteara un artículo de "noticias" desde su sitio web, y escribió: "Esto es lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere enviar".

El FBI advierte a quienes actúan para gobiernos extranjeros

"Según su propia admisión, Eileen Wang sirvió en secreto a los intereses del Gobierno chino", dijo Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI. "Que esto sirva como una advertencia clara: las personas que actúen en nombre de gobiernos extranjeros para influir en nuestra democracia serán identificadas, investigadas y llevadas ante la justicia".

Este lunes, Wang compareció ante una corte federal de Los Ángeles, donde fijó una fianza de $25.000. Su abogado confirmó que ya tiene un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.