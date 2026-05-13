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ANÁLISIS

Christopher Nolan confirma el reparto woke de 'La Odisea', incluyendo al rapero Travis Scott

Helena de Troya —tradicionalmente presentada como la mujer más bella del mundo y descrita por Homero como de piel blanca y por otros autores históricos como dorada o de cabello claro— será interpretada por la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong’o.

Christopher Nolan habla en un evento

Christopher Nolan habla en un eventoAFP. 

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Christopher Nolan construyó barcos reales para cruzar el Mediterráneo. Investigó armaduras micénicas. Rechazó el uso de orquestas porque “no existían” en la Grecia homérica. Filmó tormentas reales para que el espectador sintiera el miedo físico al mar. Pero toda esa obsesión por la autenticidad desaparece en cuanto aparecen los actores. Esa es la contradicción imposible de ignorar en La Odisea.

Desde que se filtró el reparto de la producción, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio, las redes se llenaron de especulaciones sobre qué papel tendría cada actor en la adaptación de Nolan. Junto a Matt Damon aparecían nombres como Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron o Elliot Page, aunque en ese momento todavía no se había revelado qué personajes interpretarían.

Sin embargo, una nueva entrevista publicada por TIME junto al director y gran parte del reparto terminó confirmando varios de los rumores que circulaban desde hacía meses. Y con ello también llegó la polémica.  

Todo comenzó con unas declaraciones de Matt Damon, encargado de interpretar a Odiseo, quien aseguró que Nolan había sido “muy fiel a Homero” y que, aunque el texto original no puede reescribirse, el director había encontrado un enfoque temático “realmente interesante”.

En ese sentido, el reportaje de TIME también confirma queHelena de Troya —tradicionalmente presentada como la mujer más bella del mundo y descrita por Homero como de piel blanca y por otros autores históricos como dorada o de cabello claro— será interpretada por la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong’o.

Algo parecido ocurre con Matt Damon, cuya apariencia y ascendencia están mucho más vinculadas al norte de Europa que al perfil físico que normalmente se asociaría con un personaje originario del Mediterráneo antiguo.

"Hay argumentos sólidos para representarlos de esa manera"

Nolan también incluyó al rapero Travis Scott en la película. "Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido oralmente, lo cual es análogo al rap".​

Durante la entrevista, "Nolan habla con orgullo del nivel de investigación que se realizó en todos los departamentos para la producción". 

​"Las representaciones más antiguas de los personajes homéricos suelen reflejar la forma de vida de la gente de la época de Homero. Por lo tanto, hay argumentos sólidos para representarlos de esa manera, ya que así fue como el primer público recibió la historia", explicó Nolan en la conversación. 

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