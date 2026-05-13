Christopher Nolan confirma el reparto woke de 'La Odisea', incluyendo al rapero Travis Scott

Publicado por Williams Perdomo 13 de mayo, 2026

Christopher Nolan construyó barcos reales para cruzar el Mediterráneo. Investigó armaduras micénicas. Rechazó el uso de orquestas porque “no existían” en la Grecia homérica. Filmó tormentas reales para que el espectador sintiera el miedo físico al mar. Pero toda esa obsesión por la autenticidad desaparece en cuanto aparecen los actores. Esa es la contradicción imposible de ignorar en La Odisea.

Desde que se filtró el reparto de la producción, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio, las redes se llenaron de especulaciones sobre qué papel tendría cada actor en la adaptación de Nolan. Junto a Matt Damon aparecían nombres como Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron o Elliot Page, aunque en ese momento todavía no se había revelado qué personajes interpretarían.

Sin embargo, una nueva entrevista publicada por TIME junto al director y gran parte del reparto terminó confirmando varios de los rumores que circulaban desde hacía meses. Y con ello también llegó la polémica.

Todo comenzó con unas declaraciones de Matt Damon, encargado de interpretar a Odiseo, quien aseguró que Nolan había sido “muy fiel a Homero” y que, aunque el texto original no puede reescribirse, el director había encontrado un enfoque temático “realmente interesante”.

En ese sentido, el reportaje de TIME también confirma queHelena de Troya —tradicionalmente presentada como la mujer más bella del mundo y descrita por Homero como de piel blanca y por otros autores históricos como dorada o de cabello claro— será interpretada por la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong’o.

Algo parecido ocurre con Matt Damon, cuya apariencia y ascendencia están mucho más vinculadas al norte de Europa que al perfil físico que normalmente se asociaría con un personaje originario del Mediterráneo antiguo.