El DOJ investiga prácticas de discriminación positiva en las admisiones de tres grandes facultades de medicina

Publicado por Joaquín Núñez 26 de marzo, 2026

La Administración Trump le pidió al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue a tres grandes facultades de medicina por posible discriminación positiva en los procesos de admisión. Así lo informó The New York Times, desde donde señalaron que las universidades involucradas fueron notificadas mediante cartas firmadas por Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de derechos civiles del DOJ.

En concreto, la agencia que dirige Pam Bondi investiga si la Universidad de Stanford, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de California en San Diego son culpables de discriminación racial en el proceso de admisión a la facultad de medicina.

De acuerdo con el Times, el DOJ exigió que las instituciones entreguen extensas listas de datos antes del 24 de abril. De lo contrario, se arriesgarán a interrupciones en el financiamiento federal, particularmente en lo relacionado a la investigación científica.

"El Gobierno está recabando información sobre los solicitantes de admisión a las facultades de medicina de cada uno de los últimos siete años, incluyendo las calificaciones obtenidas en las pruebas, los códigos postales de sus domicilios y cualquier vínculo familiar con antiguos alumnos o relación con donantes de las universidades. La Administración también ha solicitado copias de cualquier mensaje interno de las universidades relativo a la diversidad, la equidad y la inclusión, así como de cualquier correspondencia entre los responsables de las facultades y las empresas farmacéuticas sobre las políticas de admisión", añadió el citado medio.

La investigación llega tres años después de Students for Fair Admissions v. Harvard, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso fin al uso de la acción afirmativa en las admisiones universitarias. En el fallo, que se definió por 6-3, el máximo tribunal del país dejó en claro que la raza no puede ser utilizada como criterio de selección, reafirmando el principio de igualdad ante la ley. A partir de entonces, las universidades quedaron obligadas a rediseñar sus procesos de admisión bajo estándares meritocráticos y neutrales.

En este contexto, la Administración Trump se encuentra investigando si algunas universidades continúan empleando prácticas de discriminación positiva durante el proceso de admisión, favoreciendo a ciertos grupos por sobre otros.

En agosto de 2025, la Casa Blanca emitió un memorando instruyendo a las agencias a exigir que las universidades que reciban fondos federales reporten datos detallados de admisión desglosados por raza, incluyendo métricas académicas y criterios de evaluación utilizados en los procesos de selección. En aquel momento, la secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló que dijo que estos requisitos “garantizarán que la meritocracia y la excelencia vuelvan a caracterizar la educación superior”.