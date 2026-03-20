El FBI incluye a Aníbal Canelón Aguirre en su lista de los diez fugitivos más buscados por ciberdelito

El FBI incluye a Aníbal Canelón Aguirre en su lista de los diez fugitivos más buscados Ficha del FBI.

Publicado por Virginia Martínez 20 de marzo, 2026

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha incluido a Aníbal Alexander Canelón Aguirre en su lista de los diez fugitivos más buscados, señalándolo como presunto líder de una compleja red criminal internacional vinculada al fraude bancario y al financiamiento de actividades delictivas transnacionales.

Según las autoridades, Canelón Aguirre estaría detrás de una conspiración que opera en territorio estadounidense mediante múltiples células dedicadas al robo de millones de dólares a instituciones financieras. El dinero obtenido, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para financiar las actividades del Tren de Aragua (TdA), organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina y Estados Unidos, designada como grupo terrorista extranjero.

Un esquema sofisticado de fraude con cajeros automáticos

Las investigaciones apuntan a que, al menos desde enero de 2024, Canelón Aguirre y otros miembros de la red se habrían enriquecido mediante una modalidad conocida como jackpotting de cajeros automáticos. Este método consiste en la instalación de software malicioso en los dispositivos para forzar la dispensación de efectivo sin vinculación a cuentas bancarias.

"Creemos que Canelón Aguirre es el desarrollador de este malware que ha atacado a cientos de instituciones financieras en todo el país", explicó Eugene Kowel, agente especial a cargo del FBI en Omaha. Según detalló, el acusado habría perfeccionado continuamente el programa informático para evadir las medidas de seguridad, ampliando así el número de máquinas vulnerables.

El alcance del esquema es significativo: desde 2017 se han registrado más de 1.800 incidentes de fraude en cajeros automáticos en Estados Unidos, con pérdidas que superan los 55 millones de dólares, de acuerdo con datos del FBI.

Vínculos con crimen organizado y financiamiento ilícito

Para las autoridades, el caso trasciende el fraude financiero. El FBI sostiene que los fondos obtenidos por la red estarían siendo canalizados hacia una amplia gama de actividades criminales, incluyendo narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y delitos violentos.

"El liderazgo de Canelón Aguirre en este plan está contribuyendo financieramente de forma directa a toda la red de actividades delictivas del Tren de Aragua", afirmó Kowel.

Los investigadores subrayan que, aunque se trata de un caso de ciberdelincuencia, su impacto es tangible en el ámbito de la seguridad pública, al alimentar estructuras criminales de alcance internacional.

Acusaciones federales y búsqueda internacional

El 9 de diciembre de 2025, un tribunal federal en Omaha, Nebraska, emitió una orden de arresto contra Canelón Aguirre. Entre los cargos que enfrenta se encuentran:

Conspiración para cometer fraude bancario .

. Conspiración para cometer robo bancario y dañar sistemas informáticos protegidos.

Conspiración para cometer lavado de dinero .

. Conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2026, el FBI lo incorporó oficialmente a su lista de los fugitivos más buscados, una medida reservada para individuos considerados especialmente peligrosos o de alta prioridad.

Perfil del sospechoso Venezuela y mantiene vínculos tanto con ese país como con México. Según

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​Las autoridades señalan que podría utilizar varios alias, entre ellos "Prometeo" y "El ingeniero", lo que refuerza la hipótesis de su rol técnico dentro de la organización criminal. Canelón Aguirre, de 49 años, nació eny mantiene vínculos tanto con ese país como con. Según la ficha difundida por el FBI , mide entre 1,65 y 1,70 metros, pesa aproximadamente 86 kilogramos, tiene cabello negro con canas y ojos marrones.​Las autoridades señalan que podría utilizar varios alias, entre ellos "Prometeo" y "El ingeniero", lo que refuerza la hipótesis de su rol técnico dentro de la

Recompensa millonaria y llamado a la colaboración

El FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su captura. Las autoridades han instado a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante, incluso de forma anónima.

"Esperamos que esta recompensa anime a quienes tengan información sobre su paradero a que nos contacten. Cualquier información que nos ayude a localizarlo y llevarlo ante la justicia será recompensada", señaló Kowel.