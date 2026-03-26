Tom Homan: el Gobierno encontró 145.000 niños perdidos

Publicado por Joaquín Núñez 26 de marzo, 2026

Tom Homan aseguró que la Administración Trump localizó a más de 145.000 niños que ingresaron ilegalmente al país y que estaban desaparecidos. El ‘zar fronterizo’ se refirió a la problemática de los niños perdidos durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que tuvo lugar en Dallas, Texas.

Durante los últimos cuatro años, millones de personas ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, lo que llevó al presidente Donald Trump a volver la cuestión fronteriza uno de los pilares de su campaña presidencial. En efecto, prometió cerrar la frontera, llevar adelante una campaña de deportación "masiva" y otra para encontrar a los niños que ingresaron al país y cuyo rastro se perdió.

Homan participó el miércoles en el segundo día de la popular conferencia conservadora, donde fue entrevistado por Mercedes Schlapp. Durante la conversación, fue consultado por la frontera sur y específicamente por la problemática de los niños.

El ‘zar fronterizo’ se refirió a las dificultades logísticas de localizar a los menores que, según afirmó, la Administración Biden ni siquiera estaba trabajando para encontrar.

“Le expliqué al presidente que (los niños) no tienen huella digital, así que tenemos que basarnos en la huella digital de aquellos a quienes se les entrega, esos patrocinadores sin verificar. Y cuando empezamos esta operación, pronto descubrimos, en primer lugar, que no se les había investigado adecuadamente; en segundo lugar, que las direcciones nunca se verificaban”, explicó el funcionario.

El funcionario también explicó que muchos de los niños se encontraban en malas condiciones de salud debido a la explotación laboral o sexual.

Momentos después, destacó el trabajo de las fuerzas del orden y dio la cifra de niños localizados desde enero del 2025: “Los hombres y mujeres de ICE y del FBI se han dejado la piel tratando de encontrar a estos niños, y han localizado a unos 145.000 menores desaparecidos. Y déjenme decir algo: son 145.000 niños desaparecidos que la última administración perdió y ni siquiera estaba buscando. ¿Y los rescatamos a todos? Miren, algunos de estos niños estaban con sus padres simplemente escondidos, pero muchos, demasiados, eran víctimas de tráfico sexual, vendidos para el sexo y sometidos a trabajos forzados”, añadió.

En 2025, Homan señaló que estimaban la existencia de “300.000” niños perdidos.

Sobre la cifra, el 'zar' fronterizo se refirió a un informe publicado en agosto del 2024 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).