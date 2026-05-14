Venezuela inicia la reestructuración de una deuda masiva: obligaciones superan los 150.000 millones de dólares

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de mayo, 2026

El régimen interino de Venezuela formalizó este miércoles el lanzamiento de un proceso de reestructuración para la deuda pública externa de la República y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El anuncio marca el inicio de un intento por normalizar las relaciones con los mercados internacionales tras años de cesación de pagos y aislamiento financiero.

Según un comunicado oficial emitido por el régimen, este proceso se define como "integral y ordenado", con el objetivo declarado de obtener un "alivio sustancial" de las cargas financieras que pesan sobre el Estado.

La noticia generó una reacción inmediata en los mercados, impulsando ligeramente el precio de los bonos venezolanos ante la expectativa de una resolución definitiva a uno de los casos de default más grandes y complejos de la historia económica moderna, ocasionado por la políticas fracasadas del chavismo.

Un laberinto financiero de pasivos acumulados

Aunque el monto de los bonos en mora asciende a unos 60.000 millones de dólares, la realidad contable de Venezuela es mucho más severa. Analistas del sector, citados por Reuters, estiman que la deuda total acumulada —que incluye intereses devengados, laudos arbitrales por expropiaciones y compromisos comerciales— podría superar holgadamente los 150.000 millones de dólares.

El país ha incumplido sistemáticamente sus compromisos de deuda externa desde finales de 2017. En su justificación oficial, el gobierno sostiene que su voluntad de pago se vio "impedida a partir del año 2017 producto de sanciones financieras", a pesar de haber demostrado, según sus propios términos, años de solvencia previa.

Para gestionar este complejo tablero, el régimen ha designado a la firma Centerview Partners como asesor financiero. Se espera que el próximo mes se presente ante la comunidad financiera internacional un marco macroeconómico detallado y un análisis de sostenibilidad de la deuda pública, lo que servirá como base para las negociaciones con los acreedores.

La mirada de los mercados y el papel de Washington

La respuesta de los grandes tenedores de bonos ha sido de cautelosa bienvenida. Pramol Dhawan, responsable de gestión de carteras de mercados emergentes en PIMCO, destacó que tras casi una década en default, un proceso formal de reestructuración es un "paso importante hacia adelante".

No obstante, Dhawan advirtió que cualquier solución duradera requerirá de un "marco macroeconómico creíble que brinde a los acreedores confianza en la capacidad de Venezuela para cumplir con las obligaciones reestructuradas".

Un factor determinante en este proceso ha sido el reciente giro en la política de Washington. La semana pasada, el Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia que permite a firmas estadounidenses colaborar en una potencial reestructuración de la deuda venezolana.

No obstante, fuentes jurídicas advierten que se necesitarán acciones regulatorias adicionales para que el proceso de canje y pago pueda ejecutarse plenamente bajo el marco legal actual.

Un renacer bajo sospecha

El comunicado del régimen chavista apela a una retórica de reconstrucción nacional, afirmando que los recursos liberados mediante el alivio de la deuda se destinarán al bienestar social y a la creación de empleos.

El texto oficial asegura que la decisión busca "liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad".

Sin embargo, para los observadores internacionales, el desafío no es solo financiero sino institucional. La sostenibilidad de cualquier acuerdo dependerá de la capacidad del Estado para reactivar la producción petrolera y de la transparencia en la gestión de los nuevos flujos de caja.

Con una deuda que cuadriplica el tamaño actual de su economía, Venezuela se enfrenta a la titánica tarea de convencer a un mercado escéptico de que esta vez el compromiso con la responsabilidad financiera es real y definitivo. Algo que prevé muy complicado de lograr sin un gobierno democráticamente electo para el país.