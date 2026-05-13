El DHS descubre una red de fraude migratorio de más de 10.000 estudiantes extranjeros mediante empleos fantasma

Publicado por Diane Hernández 13 de mayo, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó de que identificó más de 10.000 posibles casos de fraude relacionados con el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), una iniciativa que permite a estudiantes extranjeros permanecer temporalmente en el país tras graduarse para adquirir experiencia laboral.

El anuncio fue realizado por el director interino del ICE, Todd Lyons, durante una conferencia de prensa junto a funcionarios del Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Las autoridades aseguraron que las investigaciones revelaron múltiples irregularidades vinculadas con empresas y beneficiarios del programa.

¿Qué es el programa OPT? el permiso laboral tiene una duración de 12 meses, aunque los graduados en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— pueden extenderlo por hasta 24 meses adicionales.

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​Además de ofrecer experiencia profesional, el OPT suele convertirse en una vía para que muchos graduados accedan posteriormente a una visa laboral H-1B patrocinada por empresas estadounidenses. El programa OPT permite a estudiantes internacionales que ingresan al país con visa académica trabajar en áreas relacionadas con sus estudios después de completar su formación universitaria. En la mayoría de los casos,, aunque los graduados en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— pueden extenderlo por hasta 24 meses adicionales.​Además de ofrecer experiencia profesional, el OPT suele convertirse en una vía para que muchos graduados accedan posteriormente a unapatrocinada por empresas estadounidenses.

Hallazgos de la investigación

Según ICE, los investigadores realizaron visitas a instalaciones y revisaron operaciones empresariales vinculadas al programa. Entre los hallazgos detectados, las autoridades señalaron casos en los que beneficiarios del OPT estaban siendo "gestionados" por empleados ubicados en India, lo que presuntamente violaría las normas del programa, ya que la capacitación y supervisión deben realizarse dentro de Estados Unidos.

Las autoridades también denunciaron la existencia de supuestas empresas fantasma utilizadas para ayudar a graduados extranjeros a permanecer en el país sin el patrocinio legítimo de una compañía estadounidense. De acuerdo con ICE, algunas de estas estructuras estarían involucradas en fraude financiero y otras violaciones a la legislación migratoria y laboral estadounidense.

Durante la conferencia, Todd Lyons afirmó que "nuestra nación no tolerará las amenazas a la seguridad que provengan del programa de estudiantes extranjeros".

Debate político y críticas al programa

Los hallazgos podrían reforzar las posiciones de sectores políticos que desde hace años cuestionan programas migratorios dirigidos a trabajadores y estudiantes altamente calificados. Los defensores de políticas migratorias más restrictivas sostienen que algunas empresas utilizan el OPT y otros mecanismos similares para contratar trabajadores extranjeros con salarios más bajos, evitando así emplear a graduados universitarios estadounidenses mejor remunerados.

El programa ya había quedado bajo la lupa durante la Administración de Donald Trump. En 2025, el Gobierno impulsó una ofensiva contra las visas estudiantiles y los beneficiarios del OPT, lo que derivó en múltiples demandas de estudiantes extranjeros que denunciaron la cancelación injustificada de su estatus migratorio.

Ese mismo año, el director del USCIS, Joseph Edlow, declaró ante legisladores que buscaría poner fin al programa, argumentando que este no está establecido explícitamente en una ley federal.

¿Qué podría venir tras la noticia?

Las revelaciones del ICE podrían aumentar la presión política para reformar o restringir el programa OPT. También se espera un endurecimiento de los controles sobre empresas patrocinadoras y estudiantes extranjeros que participan en este sistema migratorio y laboral.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate estadounidense la discusión sobre inmigración, empleo y el papel de los programas destinados a atraer talento internacional hacia universidades y compañías del país.