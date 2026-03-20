DHS: Décimo mes consecutivo sin inmigrantes ilegales liberados en la frontera

Publicado por Williams Perdomo 20 de marzo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron de que se cumplió el décimo mes consecutivo sin liberaciones de inmigrantes ilegales en la frontera, manteniendo así una tendencia históricamente baja en los cruces fronterizos.

En ese sentido, el DHS detalló que los datos de febrero también mostraron que la CBP registró el mayor número de incautaciones de drogas en un solo mes desde octubre de 2021.

“Diez meses seguidos sin la liberación de ningún inmigrante ilegal en la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y esa es una promesa que hemos cumplido”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem . “Tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. Nuestras fronteras están CERRADAS a quienes infringen la ley”.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, indicó que febrero marca el décimo mes consecutivo en que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a un solo inmigrante indocumentado al interior del país, lo que refleja claramente la postura de priorizar la aplicación de la ley y restablecer la integridad de las fronteras de nuestra nación.

El departamento resaltó que la disminución sostenida de los cruces fronterizos ilegales y las detenciones —que ahora se encuentran en niveles no vistos en más de tres décadas— demuestra el impacto de las sólidas políticas de control fronterizo. Con una reducción del 95% en las detenciones diarias con respecto a la Administración Biden y 13 meses consecutivos con menos de 9.000 detenciones en la frontera suroeste, la frontera sigue siendo más segura que nunca.