DHS: Décimo mes consecutivo sin inmigrantes ilegales liberados en la frontera
El Departamento de Seguridad Nacional detalló que los datos de febrero también mostraron que la CBP registró el mayor número de incautaciones de drogas en un solo mes desde octubre de 2021.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron de que se cumplió el décimo mes consecutivo sin liberaciones de inmigrantes ilegales en la frontera, manteniendo así una tendencia históricamente baja en los cruces fronterizos.
En ese sentido, el DHS detalló que los datos de febrero también mostraron que la CBP registró el mayor número de incautaciones de drogas en un solo mes desde octubre de 2021.
“Diez meses seguidos sin la liberación de ningún inmigrante ilegal en la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y esa es una promesa que hemos cumplido”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem . “Tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. Nuestras fronteras están CERRADAS a quienes infringen la ley”.
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El comisionado de la CBP, Rodney Scott, indicó que febrero marca el décimo mes consecutivo en que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a un solo inmigrante indocumentado al interior del país, lo que refleja claramente la postura de priorizar la aplicación de la ley y restablecer la integridad de las fronteras de nuestra nación.
El departamento resaltó que la disminución sostenida de los cruces fronterizos ilegales y las detenciones —que ahora se encuentran en niveles no vistos en más de tres décadas— demuestra el impacto de las sólidas políticas de control fronterizo. Con una reducción del 95% en las detenciones diarias con respecto a la Administración Biden y 13 meses consecutivos con menos de 9.000 detenciones en la frontera suroeste, la frontera sigue siendo más segura que nunca.
La vigilancia fronteriza alcanza niveles históricos
- El número total de encuentros de la CBP disminuyó en febrero.
- A nivel nacional, los encuentros de la CBP (26.963) fueron un 22% inferiores a los del mes pasado y un 88% inferiores al promedio mensual de la Administración Biden.
- El total de encuentros de la CBP en lo que va del año fiscal es menor que en febrero de 2024.
- Los encuentros de este año fiscal (153.155) son un 40% inferiores a los registrados solo en el mes de febrero de 2024.
- Las detenciones en la frontera suroeste fueron un 97% menores que durante el mandato de Biden.
- Las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste en febrero (6.603) fueron un 92% inferiores al promedio mensual de los últimos 33 años y un 97% inferiores al pico alcanzado durante la Administración Biden (diciembre de 2023).
- Decimotercer mes consecutivo con menos de 9.000 detenciones en la frontera suroeste.
- El promedio diario de detenciones en febrero fue un 95% menor que durante el mandato de Biden.
- El número promedio de detenciones diarias realizadas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste (236) fue un 95% inferior al promedio diario registrado durante la Administración Biden.
- El número de detenciones diarias por parte de la Patrulla Fronteriza de EEUU en febrero fue inferior al de una sola hora durante el apogeo de la Administración Biden (336 por hora en diciembre de 2023).
- Las incautaciones de marihuana aumentaron un 129%.
- Las incautaciones de fentanilo aumentaron un 67%.
- Las incautaciones de metanfetamina aumentaron un 46%.
- Las incautaciones de cocaína aumentaron un 39%.
- Las incautaciones de heroína aumentaron un 10%.