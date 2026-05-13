La Corte Suprema de Carolina del Sur anula la condena por doble homicidio de Alex Murdaugh y ordena un nuevo juicio

Publicado por Williams Perdomo 13 de mayo, 2026

La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló este miércoles la condena por doble homicidio del abogado Alex Murdaugh.

Según informó WTOC, la corte concluyó de forma unánime que Rebecca Hill, secretaria del tribunal del condado de Colleton, influyó indebidamente durante el juicio de Murdaugh en 2023, perjudicándolo antes de que los miembros del jurado iniciaran sus deliberaciones.

En ese sentido, se conoció que Hill, una funcionaria elegida y responsable de conducir el juicio y velar por el jurado, realizó comentarios que los magistrados calificaron como inapropiados. Entre ellos, advirtió a los jurados que no se dejaran influenciar por las pruebas expuestas por la defensa de Murdaugh, les pidió prestar atención a su comportamiento y movimientos antes de testificar, y sugirió que las deliberaciones no se extendieran demasiado tiempo.

La sentencia describió las declaraciones de Hill como “escandalosas e inadmisibles”, al considerar que equivalían prácticamente a pedirle al jurado una condena contra el acusado. Además, los magistrados señalaron que el impacto de esos comentarios era aún más grave debido a que Hill ocupaba un cargo público elegido por la ciudadanía.