La Corte Suprema de Carolina del Sur anula la condena por doble homicidio de Alex Murdaugh y ordena un nuevo juicio
La corte concluyó de forma unánime que Rebecca Hill, secretaria del tribunal del condado de Colleton, influyó indebidamente durante el juicio del abogado en 2023, perjudicándolo antes de que los miembros del jurado iniciaran sus deliberaciones.
La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló este miércoles la condena por doble homicidio del abogado Alex Murdaugh.
Según informó WTOC, la corte concluyó de forma unánime que Rebecca Hill, secretaria del tribunal del condado de Colleton, influyó indebidamente durante el juicio de Murdaugh en 2023, perjudicándolo antes de que los miembros del jurado iniciaran sus deliberaciones.
En ese sentido, se conoció que Hill, una funcionaria elegida y responsable de conducir el juicio y velar por el jurado, realizó comentarios que los magistrados calificaron como inapropiados. Entre ellos, advirtió a los jurados que no se dejaran influenciar por las pruebas expuestas por la defensa de Murdaugh, les pidió prestar atención a su comportamiento y movimientos antes de testificar, y sugirió que las deliberaciones no se extendieran demasiado tiempo.
La sentencia describió las declaraciones de Hill como “escandalosas e inadmisibles”, al considerar que equivalían prácticamente a pedirle al jurado una condena contra el acusado. Además, los magistrados señalaron que el impacto de esos comentarios era aún más grave debido a que Hill ocupaba un cargo público elegido por la ciudadanía.
Alex Murdaugh, condenado por asesinato
El jurado decidió en apenas tres horas su culpabilidad. La esposa del prestigioso exabogado de Carolina del Sur, Margaret, y su hijo de 22 años, Paul, fueron encontrados muertos en junio de 2021 cerca de su propiedad familiar. Las autoridades determinaron que tanto Margaret como Paul fueron alcanzados por varios disparos.
Decenas de testigos declararon durante el juicio, en el que Murdaugh, de 54 años, negó rotundamente su culpabilidad. Pese a no haber apenas evidencias directas del crimen, como testigos directos o señales corporales de los disparos; los fiscales basaron su acusación en un video que muestra al exabogado en la escena del crimen esa noche, pese a sus declaraciones en las que afirmaba lo contrario.