La Casa Blanca insta a los republicanos a alejarse del mensaje de “deportaciones masivas”

Publicado por Joaquín Núñez 10 de marzo, 2026

La Casa Blanca instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a alejarse del mensaje de las deportaciones masivas. Según informó Axios, la instrucción llegó de parte de James Blair, subjefe de gabinete para Asuntos Legislativos, Políticos y Públicos, de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Actualmente, tanto el liderazgo republicano de la Cámara como sus miembros se encuentran de retiro en Doral, Florida. Se trata de una tradición en la que los miembros se reúnen de forma privada durante tres días para discutir estrategias y políticas públicas fuera de Washington DC.

El pasado lunes, los miembros recibieron la visita de Donald Trump, quien les habló sobre la guerra con Irán, sus triunfos legislativos hasta el momento y la necesidad de aprobar la Ley SAVE, actualmente esperando a ser debatida y votada en el Senado.

En este contexto, Axios habló con fuentes con conocimiento de las conversaciones privadas en Doral. Según su reporte, Blair insistió en que los republicanos de la Cámara dejaran de enfatizar las "deportaciones masivas" para en cambio "centrar su mensaje en la expulsión de criminales violentos".

Además, el funcionario habló de que los legisladores comenzaran a buscar en sus estados a personas beneficiadas por las políticas del presidente Trump, particularmente la 'Big Beautiful Bill', también llamada Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.

"Estamos corrigiendo el rumbo"

En los últimos meses, la percepción del trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sobre todo en las deportaciones, se volvió cada vez más negativa. La situación desencadenó en la salida de Kristi Noem, quien dejará su cargo a principios de abril. Será reemplazada por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, habló desde Doral con C-SPAN y se mostró optimista con la llegada de Mullin al gabinete.

"Sin duda, tuvimos algunos contratiempos con algunos votantes latinos e hispanos, porque algunas de las medidas de control de la inmigración se consideraron excesivas. Cada uno puede describirlo de manera diferente, pero aquí está la buena noticia: ahora mismo estamos corrigiendo el rumbo. Vamos a tener un nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional", expresó Johnson.

"Es un tipo reflexivo. Aportará un enfoque reflexivo. Tenemos a alguien como Tom Homan, que cuenta con cuarenta años de experiencia en el campo y fue condecorado por antiguos presidentes demócratas por su perspicacia y experiencia, y que fue a Minneapolis y trajo la calma al caos que había allí", añadió.