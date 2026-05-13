Los precios mayoristas subieron un 6,0% interanual en abril

Publicado por Virginia Martínez 13 de mayo, 2026

Los precios mayoristas subieron drásticamente en abril, impulsados por un aumento en los costos de la energía relacionado con la guerra de Irán, registrando su mayor incremento interanual en más de tres años.

El Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó un 6,0% en los 12 meses que terminaron en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el nivel más alto desde diciembre de 2022.

Los precios mensuales aumentaron un 1,4%, mucho más de lo esperado y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022.

"Más del 40% del aumento de precios de los bienes de consumo final registrado en abril se puede atribuir a un incremento del 15,6% en el índice de la gasolina", dijo la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).