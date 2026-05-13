Los precios mayoristas subieron un 6,0% interanual en abril
Los precios mensuales aumentaron un 1,4%, mucho más de lo esperado y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022.
Los precios mayoristas subieron drásticamente en abril, impulsados por un aumento en los costos de la energía relacionado con la guerra de Irán, registrando su mayor incremento interanual en más de tres años.
El Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó un 6,0% en los 12 meses que terminaron en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el nivel más alto desde diciembre de 2022.
Los precios mensuales aumentaron un 1,4%, mucho más de lo esperado y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022.
"Más del 40% del aumento de precios de los bienes de consumo final registrado en abril se puede atribuir a un incremento del 15,6% en el índice de la gasolina", dijo la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
La inflación, en el debate de cara a las elecciones de noviembre
Las cifras se publicaron un día después de que la inflación al consumidor en Estados Unidos también alcanzara su nivel más alto en tres años, con un aumento interanual del 3,8% en abril.
La inflación será un tema político importante para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, donde estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso.