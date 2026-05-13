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Los precios mayoristas subieron un 6,0% interanual en abril

Los precios mensuales aumentaron un 1,4%, mucho más de lo esperado y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022.

Supermercado en Houston (Texas). Imagen de archivo

Supermercado en Houston (Texas). Imagen de archivoAFP.

Virginia Martínez
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Virginia Martínez

Los precios mayoristas subieron drásticamente en abril, impulsados por un aumento en los costos de la energía relacionado con la guerra de Irán, registrando su mayor incremento interanual en más de tres años.

El Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó un 6,0% en los 12 meses que terminaron en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el nivel más alto desde diciembre de 2022.

Los precios mensuales aumentaron un 1,4%, mucho más de lo esperado y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022.

"Más del 40% del aumento de precios de los bienes de consumo final registrado en abril se puede atribuir a un incremento del 15,6% en el índice de la gasolina", dijo la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación, en el debate de cara a las elecciones de noviembre

El aumento fue notablemente superior al de marzo, cuando la inflación interanual del IPP se situó en el 4,0 %. Esta cifra también se vio impulsada por el alza de los precios de la energía a raíz de la guerra con Irán.

Las cifras se publicaron un día después de que la inflación al consumidor en Estados Unidos también alcanzara su nivel más alto en tres años, con un aumento interanual del 3,8% en abril.

La inflación será un tema político importante para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, donde estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso.

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