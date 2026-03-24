Maduro regresa a los tribunales en Nueva York mientras su defensa intenta invalidar el proceso

Publicado por Víctor Mendoza 24 de marzo, 2026

Nicolás Maduro vuelve al banquillo este jueves. El derrocado dictador venezolano buscará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra ante un tribunal de Nueva York.

Se espera que una de las cuestiones clave del juicio sea el pago de los honorarios de Maduro y su esposa, Cilia Flores. En presentaciones pasadas, el abogado del exmandatario, Barry Pollack, aseguró que su cliente no podría costear su defensa debido a las sanciones de la Administración Trump.

Caracas quiere cubrir los honorarios de Pollack. Sin embargo, las sanciones apuntan tanto contra Maduro como contra el Gobierno de Venezuela. Este último se mostró dispuesto a pagar al abogado defensor de a quien continúa considerando como su presidente legítimo, pero antes debería obtener una licencia de Washington.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, según AFP. Exigió , asimismo, que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación especial el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones, así como narcotráfico. El Gobierno de Trump incluso lo señaló como el líder de un cartel de altos rangos venezolanos llamado Cartel de los Soles.

Se espera que la seguridad sea reforzada este jueves en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez. Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

La reclusión de Maduro: sin internet y con llamadas de 15 minutos Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

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​Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.



"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió el también diputado.

La cuestión de los honorarios

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y afirmó que es un "prisionero de guerra" en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados terroristas por Washington. Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa. Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

"Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección", escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede "costear de otro modo un abogado".

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca. Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.