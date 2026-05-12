Brandon Clarke, delantero de los Grizzlies, murió a los 29 años

Publicado por Williams Perdomo 12 de mayo, 2026

Brandon Clarke, alero de los Memphis Grizzlies, de 29 años, falleció. La información fue confirmada por el equipo de la NBA en un comunicado este martes.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke", dijeron los Grizzlies en un comunicado que no dio detalles sobre la causa de la muerte de Clarke.

"Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado."

Su agencia de representación, Priority Sports, declaró en un comunicado que estaban "profundamente consternados" por la muerte de Clarke.

"Era una persona de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares", declaró la agencia.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke", declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

"Como uno de los miembros con más antigüedad en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido que jugó con enorme pasión y garra."

"Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos de Brandon y la organización de los Grizzlies."

Clarke fue la selección número 21 en el draft de la NBA de 2019 y obtuvo honores de novato en su primera temporada.