Operación contra Maduro: Trump y Delta Force en Venezuela
El presidente Donald Trump reveló desde la base militar de Fort Bragg los detalles inéditos de la "Operación Determinación Absoluta", la misión de extracción que logró el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano. La acción militar, que contó con la participación de la primera dama Melania Trump en la presentación ante las tropas, fue ejecutada por unidades de élite tras meses de planificación estratégica.
Este operativo es relevante debido a que Maduro ahora enfrenta cargos federales por narcoterrorismo en los Estados Unidos, con una audiencia judicial programada para el mes de marzo. Además, Trump destacó la superioridad táctica de la Delta Force, señalando que los sistemas de defensa de origen ruso y chino utilizados por el régimen no funcionaron durante la intervención.