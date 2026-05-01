Hallan muerto a Barry Christian, el candidato republicano al Senado estatal de Oklahoma

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de abril, 2026

Barry Christian, quien aspiraba a representar al Distrito 38 en el Senado estatal de Oklahoma por el Partido Republicano y se encontraba desaparecido, fue hallado muerto este jueves por la noche.

Quien dio aviso de su ausencia fue su entorno cercano, después de que el martes faltara a un compromiso agendado en su agenda. La última vez que se lo había visto con vida fue ese mismo día, en Sayre, una pequeña localidad del oeste del estado donde residía. La preocupación creció rápidamente, con las oficinas del sheriff de los condados de Harmon y Beckham pidiendo colaboración pública la noche del miércoles, divulgando una fotografía del candidato y de la camioneta Ram gris carbón que conducía.

El desenlace llegó el jueves de mañana. Cerca de las 9:45, agentes localizaron el vehículo dentro del Área de Manejo de Fauna Silvestre Sandy Sanders, al sur de Erick. Christian estaba adentro, ya sin vida. Horas después, la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma (OSBI) confirmó la identidad del cuerpo y dispuso su traslado a la Oficina del Médico Forense Jefe del estado, donde se determinará tanto la causa como la manera del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han informado nada respecto a las circunstancias. La investigación involucra a múltiples agencias y permanece abierta. Quien disponga de información que pueda resultar útil puede comunicarse con la OSBI al 800-522-8017, escribir a tips@osbi.ok.gov, o contactar directamente al Departamento de Policía de Sayre al 580-928-2122.

Christian tenía 54 años y, según su perfil profesional, había construido su carrera en el sector de la perforación petrolera, una industria central en el oeste de Oklahoma. Su candidatura era reciente: el Distrito 38 abarca un puñado de comunidades rurales —Altus, Mangum, Hobart, Elk City, Hollis y la propia Sayre, entre otras—, y en sus mensajes públicos de campaña, publicados en redes durante abril, había planteado prioridades vinculadas a la educación, la seguridad, la agricultura y el arraigo familiar.

"Los desafíos que enfrentamos en Oklahoma no son republicanos ni demócratas", escribió en uno de ellos.

Su hija, Brooklyn, fue la encargada de comunicar la noticia en nombre de la familia. "Nuestro mundo está patas arriba en este momento", dijo en un comunicado. "Todavía no sabemos con certeza todo lo que pasó, así que les pedimos que actúen con respeto y traten el legado de mi padre con dignidad".

Agradeció también a quienes colaboraron en la búsqueda y a los medios que difundieron la información durante las horas en que aún se lo buscaba con vida.