Excomandante Jesús Romero en entrevista con VOZ: "La corrupción en México es tan grande que es parte de la cultura del narcotráfico"

Publicado por Virginia Martínez 1 de mayo, 2026

El caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios mexicanos vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la infiltración del narcotráfico en las instituciones del país.

En entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de VOZ, el excomandante Jesús Romero calificó la situación como “sumamente preocupante” y explicó que estas acusaciones forman parte del seguimiento de una operación de la DEA que lleva años en curso. En ese contexto, advirtió que “la corrupción en México es tan grande que es parte de la cultura del narcotráfico”.

Romero señaló además que la DEA, en conjunto con la Fiscalía de Nueva York, ha presentado evidencia dentro de estas acusaciones, elevando su gravedad. A partir de su experiencia en Guatemala, relató haber estado cerca de dinámicas vinculadas al flujo del narcotráfico desde Sudamérica hacia zonas bajo control del Cártel de Sinaloa.

Sobre el contenido de la acusación del Departamento de Justicia, insistió en que es “profundamente preocupante”, ya que el alegato apunta a una red de corrupción que alcanzaría directamente a partidos políticos y altos mandos del poder en México.

Entrevista completa: