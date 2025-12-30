Legisladores republicanos de Minnesota piden la renuncia de Walz por el escándalo de fraude millonario en programas estatales

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de diciembre, 2025

Un grupo de legisladores republicanos de Minnesota pidió formalmente la renuncia del gobernador demócrata Tim Walz, al que acusan de haber permitido que una crisis de fraude creciera sin control durante su gestión, con un impacto potencial de hasta $9.000 millones para los contribuyentes del estado.

La exigencia fue realizada mediante un comunicado conjunto firmado por los senadores estatales Bill Lieske y Nathan Wesenberg, junto con los representantes Marj Fogelman, Drew Roach y Mike Wiener. En el texto, los legisladores republicanos sostienen que el caso no responde a una disputa partidaria, sino a una falla grave de liderazgo y supervisión institucional.

“Los habitantes de Minnesota han estado viendo cómo la crisis de fraude empeora cada vez más desde hace años. Esto ha continuado durante demasiado tiempo”, dijeron los legisladores.

El grupo explicó que su pedido se basa en el Artículo 8, Sección 6 de la Constitución de Minnesota, que contempla la destitución de funcionarios por “mala conducta grave” en el ejercicio de sus funciones. Si bien no impulsaron formalmente un proceso de destitución, señalaron que la magnitud del escándalo justifica una salida política del gobernador.

“Esto no se trata de política ni de maniobras, y no hacemos un llamado como este a la ligera. La oficina del gobernador merece respeto, y hemos tratado de darle al gobernador Walz tiempo para actuar”, sostuvieron.

El trasfondo del reclamo es una investigación federal que reveló un esquema de fraude masivo en programas estatales, detectado principalmente dentro de la comunidad somalí de Minnesota, que podría haber desviado miles de millones de dólares destinados a poblaciones vulnerables.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares en fraude que deberían haber ido a los habitantes más vulnerables de Minnesota. Las señales de alerta estaban por todas partes”, señalaron los legisladores, subrayando que el problema persistió año tras año sin correcciones estructurales.

La presión política sobre el gobernador Walz, excompañero de fórmula de Kamala Harris, aumentó aún más tras la viralización de un video del periodista Nick Shirley, que expuso presuntas guarderías ficticias vinculadas al esquema de fraude y superó los 100 millones de visualizaciones en ‘X’ (antes Twitter).

🚨 Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

Desde la oficina del gobernador rechazaron las acusaciones y defendieron su gestión. Un portavoz aseguró que Walz “ha trabajado durante años para combatir el fraude y ha pedido a la Legislatura estatal más autoridad para tomar medidas agresivas”, además de haber fortalecido los mecanismos de supervisión y promovido auditorías externas y procesos penales.

Sin embargo, para los legisladores republicanos, la responsabilidad política es ineludible. “Lo que estamos viendo del gobernador es lo que parece la no actuación”, sentenciaron: “Por el bien del estado, el gobernador Walz debería hacerse a un lado”.