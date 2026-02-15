La auditora de Massachusetts destapa un posible fraude demócrata de 12 millones de dólares en programas de asistencia

Publicado por Joaquín Núñez 15 de febrero, 2026

Diana DiZoglio, auditora de Massachusetts, destapó un caso de posible fraude de 12 millones de dólares. La funcionaria demócrata está enfrentando a los líderes estatales de su propio partido y aseguró que llevaría el caso ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, el máximo tribunal del estado, para que le permita profundizar la auditoría del Poder Legislativo.

El caso comenzó con el informe de la Oficina del Auditor del Estado de Massachusetts, que identificó aproximadamente 12 millones de dólares en presunto fraude durante el año fiscal 2025 relacionado con programas de asistencia pública. En el Bay State, la gobernación y ambas cámaras legislativas están controladas por el Partido Demócrata.

DiZoglio notificó a los líderes legislativos a principios de este año su intención de realizar una auditoría de desempeño, pero afirmó que los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado se negaron a proporcionar la documentación necesaria. Añadió que la fiscal general del estado, Andrea Campbell, se negó a intervenir.

En Massachusetts, el auditor del estado, en este caso DiZoglio, pertenece al Poder Ejecutivo. Su objetivo es auditar al Poder Legislativo, algo que algunos consideran inconstitucional. Sin embargo, en 2024 los ciudadanos del estado aprobaron una medida para que el auditor pueda también auditar a la Legislatura. Esta ley de iniciativa popular fue aprobada con el 72% de los votos. Como la Legislatura no está cooperando, la funcionaria decidió recurrir a la Justicia para que obligue a los legisladores a cooperar con su investigación.

En este contexto, la funcionaria habló con Fox News y explicó la naturaleza del caso, remarcando que lo llevará al máximo tribunal estatal.

"Lo que está sucediendo es que nuestros políticos más poderosos aquí en el estado de Massachusetts están dando la espalda a sus propios votantes, a su propio electorado, y están diciendo que la ley no se aplica a ellos. Eso es inaceptable. No importa si eres demócrata o republicano. La ley es la ley. Y la gente de Massachusetts solo quiere saber cómo se gastan los impuestos que pagan", expresó DiZoglio.

"Esto fue algo que respaldó el Partido Demócrata de Massachusetts y también el Partido Republicano de Massachusetts. Y ahora tenemos a un puñado de políticos poderosos que, ya sabes, piensan que están por encima de esta ley, simplemente fastidiando a los contribuyentes y diciendo que no van a cumplirla", añadió.