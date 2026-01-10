La Administración Trump suspende todos los fondos del USDA a Minnesota por fraude millonario

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de enero, 2026

La Administración Trump anunció este viernes la suspensión inmediata de todos los fondos federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinados al estado de Minnesota, en medio de una investigación por fraude a gran escala que, según el Gobierno federal, habría desviado miles de millones de dólares de programas financiados con dinero público.

La medida fue confirmada por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien sostuvo que la Casa Blanca decidió cortar el financiamiento tras detectar un esquema de corrupción sistémica sin que las autoridades estatales presentaran un plan creíble para detenerlo.

“¡Basta ya! La Administración Trump ha descubierto un fraude MASIVO en Minnesota y Minneapolis: miles de millones de dólares desviados por estafadores. Y los responsables no tienen CERO plan para solucionarlo”, escribió Rollins en redes sociales.

Today, @USDA is SUSPENDING FEDERAL FINANCIAL AWARDS to Minnesota and Minneapolis, effective… pic.twitter.com/xEus3GAcGX — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) January 9, 2026

Según explicó Rollins, los fondos permanecerán congelados hasta que el estado demuestre de forma suficiente que el fraude ha sido completamente detenido. “No más cheques para ladrones. Es hora de drenar el pantano de Minnesota y poner primero a los contribuyentes estadounidenses”, agregó.

Desvíos de fondos durante la pandemia

La decisión del USDA se produce tras una serie de investigaciones federales que apuntan a fraudes multimillonarios en programas de asistencia social, particularmente aquellos administrados durante la pandemia del COVID-19.

Uno de los casos más notorios es el de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, acusada de haber desviado al menos $250 millones de un programa de nutrición infantil financiado por el USDA, mediante facturas falsas, registros de asistencia manipulados y reportes ficticios de distribución de alimentos en comunidades de bajos ingresos.

Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que parte de los fondos públicos de Minnesota podrían haber terminado en manos del grupo terrorista Al-Shabab, una revelación que elevó la gravedad política y de seguridad nacional del caso.

A estos escándalos se suman presuntas irregularidades en programas de guarderías, vivienda subsidiada y servicios de estabilidad habitacional financiados con Medicaid, lo que ha convertido a Minnesota en el epicentro de uno de los mayores fraudes de asistencia social de los últimos años.

Un juez bloquea otro congelamiento de fondos sociales

En paralelo, y en un caso distinto, un juez federal en Nueva York bloqueó temporalmente una medida separada de la Administración Trump que buscaba congelar cerca de $10.000 millones en fondos federales para servicios sociales y cuidado infantil en cinco estados gobernados por demócratas, entre ellos Minnesota.

El juez Arun Subramanian ordenó que los recursos sigan fluyendo mientras avanza una demanda presentada por Nueva York, California, Minnesota, Illinois y Colorado, que alegaron que el congelamiento podría generar un daño inmediato a familias vulnerables.

La orden judicial se limita a programas específicos de asistencia social, como el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, y no revierte la suspensión del USDA, que sigue vigente.