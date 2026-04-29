El congresista Gill acorrala a una experta en "derechos reproductivos" sobre su método de aborto favorito durante una audiencia: "Es bárbaro y malvado"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de abril, 2026

El congresista republicano Brandon Gill convirtió este jueves una audiencia del Congreso en uno de los intercambios más fuertes que se recuerdan en Capitol Hill en los últimos meses. Interrogando a Jessica Waters, profesora de derecho en la Universidad Americana, experta en "derechos reproductivos" y testigo invitada por los demócratas, Gill leyó en voz alta, con mucho detalle y sin rodeos, las descripciones de cuatro procedimientos de aborto y le preguntó, uno por uno, cuál era su favorito.

Waters no respondió ninguna de las preguntas de Gill e intentó desviar el tema en diversas ocasiones.

Gill arrancó el interrogatorio con una pregunta directa: "¿Cuál es su método de aborto favorito?". Waters esquivó la respuesta definiéndose como "defensora del acceso a la atención médica reproductiva”. El congresista no se conformó con eso y empezó a describir los procedimientos.

Empezó con el aborto por succión, "una succión 29 veces más potente que una aspiradora doméstica que desgarra el cuerpo del bebé", luego habló sobre el procedimiento de dilatación y el legrado, que utiliza "un cuchillo curvo que corta el cuerpo en pedazos"—, a posteriori, detalló la dilatación y evacuación —"fórceps que agarran y retuercen el cuerpo para desmembrarlo; si la cabeza es demasiado grande, debe ser aplastada"— y, finalmente, el congresista abordó el método abortivo conocido como la inyección salina —"la piel del bebé se quema y muere de envenenamiento por sal, deshidratación y hemorragia cerebral”.

Ante cada descripción leída por el congresista, Waters reaccionaba visualmente incómoda y repitió que prefería hablar sobre la Ley FACE. Ante cada consulta esquiva, Gill acorraló aún más a la experta en “derechos reproductivos”.

"¿Es incómodo escuchar esto?", le preguntó tras el tercer procedimiento. "Sí", dijo Waters. "Creo que es porque es bárbaro y malvado", contestó Gill.

Al final del intercambio, el congresista republicano, quien recibió elogios por el interrogatorio, cerró con una frase demoledora: "Yo tampoco querría hablar de esto si fuera usted, porque es bárbaro y malvado”.

La audiencia fue convocada por el Subcomité de la Cámara sobre la Constitución y el Gobierno Limitado y se realizó para examinar un informe del Departamento de Justicia que detalla cómo la Administración Biden colaboró con grupos proaborto y utilizó la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas —conocida como Ley FACE— para perseguir y encarcelar a activistas provida.