El Departamento de Estado lanza pasaportes con la cara y la firma de Trump por el 250.º aniversario de Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 28 de abril, 2026

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de una serie de pasaportes de edición limitada con la cara y la firma de Donald Trump. Los pasaportes serán emitidos por el Departamento de Estado en conmemoración del aniversario 250 de la Declaración de Independencia.

El diseño, inicialmente publicado por Fox News Digital y luego por la Casa Blanca en su cuenta de X, muestra en la tapa la famosa pintura de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia. En la contratapa aparece el presidente Trump rodeado por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Debajo se puede ver su reconocible firma en un tono dorado.

Según informó el citado medio, los pasaportes forman parte de la celebración organizada la Comisión del 250.º Aniversario de los Estados Unidos, una organización no partidista autorizada por el Congreso en 2016 y encargada de organizar la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. También conocida como 'América 250', impulsa una agenda de eventos a nivel nacional y local, con proyectos educativos y digitales para ampliar el alcance de la conmemoración, fortalecer la educación cívica y conectar a nuevas generaciones con la historia y los valores fundacionales del país.

"Con motivo de la celebración del 250.º aniversario de los Estados Unidos en julio, el Departamento de Estado se dispone a emitir un número limitado de pasaportes estadounidenses de diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica", le dijo a NBC News Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

"Estos pasaportes contarán con ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que convierten al pasaporte estadounidense en uno de los documentos más seguros del mundo", añadió el funcionario.

Además, con motivo de la celebración, la Casa Blanca está impulsando una moneda conmemorativa con la figura del presidente. El diseño, aprobado por la Comisión de Bellas Artes, muestra de un lado a Trump apoyado con los puños sobre un escritorio, mientras que del otro se observa un águila con las alas extendidas sobre lo que parece ser una campana.

La moneda no tendrá valor nominal como medio de pago y su precio aún no fue informado, aunque piezas conmemorativas similares comercializadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos suelen superar los 1.000 dólares.

También en marzo, se informó que el Departamento del Tesoro planea imprimir la firma de Trump en los nuevos billetes. La decisión sería inédita para un presidente en ejercicio y rompería un precedente de 150 años en los que la única firma presente en los billetes fue la del secretario del Tesoro, en este caso Scott Bessent.

El tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, señaló que la firma de Trump en los billetes será un "símbolo de prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense".