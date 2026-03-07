Trump impulsa una coalición militar regional para enfrentar a los cárteles en la Cumbre "Escudo de las Américas"

Publicado por Sabrina Martin 7 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la formación de una nueva coalición militar destinada a combatir el narcotráfico y desmantelar a los cárteles criminales que operan en el continente. El anuncio se realizó en Miami durante la cumbre inaugural denominada “Escudo de las Américas”, un encuentro que reunió a varios líderes latinoamericanos y a miembros de la Administración estadounidense.

Durante el evento, Trump explicó que al menos 17 países han firmado el acuerdo, bautizado como “Coalición Anticárteles de América”, cuyo propósito es coordinar acciones para enfrentar a las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas en la región.

El mandatario señaló que el eje del acuerdo contempla el uso de fuerza militar contra los cárteles y las redes que describió como organizaciones terroristas. “De una vez por todas, nos desharemos de ellos”, afirmó.

También pidió a los países participantes apoyar los esfuerzos conjuntos aportando información sobre la ubicación de estas organizaciones.

Operaciones recientes y participación regional

El anuncio se produce en el marco de una política más dura de Washington contra el narcotráfico. A comienzos de este año, Trump prometió considerar operaciones terrestres contra cárteles de droga, además de operaciones navales dirigidas contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos en el Caribe.

En la misma línea, esta semana el ejército estadounidense lideró una operación contra un complejo de suministro descrito como “narcoterrorista” en Ecuador, acción que se llevó a cabo a petición del Gobierno ecuatoriano.

Entre los países cuyos líderes participaron en la cumbre figuran Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Referencias a Venezuela

Durante su intervención, Trump también se refirió a la operación militar realizada en enero en Venezuela que llevó a la salida del poder del dictador Nicolás Maduro, así como a la cooperación que Washington mantiene con las nuevas autoridades venezolanas desde entonces.

El mandatario elogió además a la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmando que ha estado colaborando con Estados Unidos. Trump agregó que empresas estadounidenses están extrayendo grandes cantidades de petróleo en Venezuela y recordó que ambos países acordaron recientemente restablecer relaciones diplomáticas.