Departamento de Agricultura: miles de personas que reciben cupones de alimentos conducen vehículos de lujo

La secretaria de Agricultura de EEUU, Brooke Rollins, habla durante una rueda de prensa en el USDA (Archivos) AFP

Publicado por Misty Severi 29 de abril, 2026

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins dijo el martes que una reciente revisión descubrió que miles de estadounidenses que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en un solo estado en realidad están conduciendo vehículos de lujo.

Rollins no identificó el estado, excepto para decir que fue dirigido por un republicano, pero dijo que un escrutinio del programa federal de cupones de alimentos descubrió que miles de personas que están recibiendo los beneficios en ese estado también están rodando a las tiendas en Bentleys y Teslas.

El estudio, realizado por la Fundación para la Rendición de Cuentas del Gobierno, relacionó 14.000 vehículos de lujo con beneficiarios de cupones de alimentos, siendo Lexus la marca más común.

El estudio reveló que 3.636 beneficiarios de cupones de alimentos conducen coches Lexus, 2.098 Teslas, 1.914 BMW, 1.131 Cadillacs, 11 Lamborghinis, tres Bentleys y tres Ferraris, según el Washington Times.

"Esto es sólo en un estado", dijo Rollins. "Tenemos que defender nuestros programas de nutrición para los más necesitados, no para los estafadores que juegan con el sistema. Estos individuos se están aprovechando del contribuyente estadounidense. Y junto con el Grupo de Trabajo [del vicepresidente] para Eliminar el Fraude, esto se acaba AHORA".

El estudio también reveló que 306 personas conducen Land Rovers, 244 Alfa Romeos, 141 Porsches y 59 Jaguars, entre otros.

Las marcas de coches de lujo están entre las más caras del país, con Lamborghinis que cuestan más de 680.000 dólares, informó el medio. Los Ferrari valen más de 600.000 dólares y los Bentley oscilan entre 250.000 y 414.000 dólares.

Rollins también anunció que 4,3 millones de personas han dejado de recibir cupones de alimentos bajo la administración Trump hasta el momento. Los beneficios de SNAP fueron entregados a 42,8 millones de personas en enero de 2025 y a 38,5 millones en enero pasado.

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