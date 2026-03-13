María Corina Machado da una demostración de fuerza en Chile y adelantó un regreso a Venezuela en “coordinación” con sus aliados

Machado abraza a un niño durante un encuentro con miembros de la comunidad venezolana en Chile AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de marzo, 2026

La Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado viajó desde Washington D.C. a Chile, en el marco de la toma de posesión del nuevo presidente José Antonio Kast, en un viaje que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una mera presencia protocolaria durante un cambio de mando.

Machado, quien llevaba semanas en Estados Unidos concretando intensas reuniones con aliados en la capital D.C., transformó su paso por Santiago de Chile y Valparaíso en una demostración de fuerza política y respaldo internacional, especialmente entre la diáspora venezolana y sus aliados conservadores de la región, como el flamante mandatario chileno Kast o el propio presidente argentino, Javier Milei.

¡El ❤️ venezolano late en Santiago!@MariaCorinaYA saluda a los miles de venezolanos que se concentraron en el Paseo Bulnes.



La libertad de Venezuela está cerca🇻🇪 pic.twitter.com/Fx9ViLnbWc — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 12, 2026

¡Aquí estamos!



¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos! pic.twitter.com/MwmAI3XVwD — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 12, 2026

Machado, que viajó a Chile tras mantener una su segunda reunión con el presidente Donald Trump, llegó al país trasandino con una agenda cargada, incluyendo la asistencia al cambio de mando en el Congreso chileno —donde el presidente saliente Gabriel Boric entregó la banda presidencial a Kast—, reuniones con autoridades internacionales y, especialmente, un encuentro con los venezolanos residentes en Chile. Ese último acto terminó marcando el tono y éxito de toda la visita.

Un acto multitudinario

De acuerdo con distintos reportes, más de 17,000 venezolanos se congregaron en el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, para escuchar a Machado en el que fue su primer gran acto público con una multitud desde que salió de Venezuela el pasado diciembre de 2025. Con miles de compatriotas ondeando banderas venezolanas y estadounidenses mientras cantaban consignas contra el régimen chavista, Machado prometió un regreso pronto al país tanto de ella como de los cientos de miles de venezolanos que ansían volver a su tierra.

“Más de 700.000 venezolanos viven en Chile, son venezolanos de bien que se han visto forzados a dejar su tierra”, dijo, al tiempo que agradeció a las autoridades chilenos por haberlos acogido durante los años más duros de la crisis. “Le pido a Chile que nos ayude a que cada venezolano pueda volver a su país”.

Machado aprovechó el acto para insistir en que el movimiento por la libertad de Venezuela está entrando en una nueva fase tras la caída de Maduro. Ante la multitud, habló de una ciudadanía que empieza a perder el miedo.

“Lo único que le quedaba al régimen era sembrar el terror, y ahora que el terror se acaba surge esta fuerza ciudadana”, afirmó. “Todos tenemos que alzar la voz por los presos políticos, tenemos que exigir el cierre de los centros de tortura”.

Durante su alocución, la nobel recordó su consigna de campaña, recuperada en un momento determinante para su futuro político y el de Venezuela.

“¿Saben qué es ‘hasta el final’? Es ese día que yo pueda abrazarlos a cada uno de ustedes en una Venezuela libre” dijo. “Nos vemos pronto, coño. ¡Allá en nuestro país!”.

Un regreso coordinado con aliados

Horas antes, durante una rueda de prensa, Machado había abordado directamente la cuestión de su regreso a Venezuela. Lo hizo de forma mesurada, pero tajante, vinculando su retorno al complejo proceso político que vive el país y los esfuerzos internacionales para articular una transición democrática.

“Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con los aliados, y una vez que pueda terminar de llevar adelante una misión que vine a cumplir”, dijo.

Según explicó, esa misión incluye consolidar una red de apoyos políticos, económicos y diplomáticos que acompañen la reconstrucción institucional del país.

“Quiero la alineación de todos los vectores: no solamente de los ciudadanos y de los políticos, sino de actores económicos, financieros y energéticos; todo el mundo que quiere lo mismo, una Venezuela que pueda avanzar a una nación democrática con estado de derecho, con reglas claras que se cumplan”.

Las palabras de Machado ocurren tras una reunión de Machado con la Casa Blanca, reportada anteriormente por Caracol Radio y el diario ABC de España. Según pudo conocer VOZ, la reunión duró más de lo previsto y tuvo un tono cordial en donde participaron, además de la nobel, el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete Susie Wiles. Durante el encuentro, la Casa Blanca y Machado discutieron sobre los detalles y la planificación de la transición venezolana y también, desde Washington, se transmitió un mensaje de paciencia a Machado, que había anunciado un pronto regreso a Venezuela.

En ese escenario, Machado planteó públicamente que la transición venezolana debe desembocar en un gran acuerdo político nacional, alineándose con el plan de tres fases para Venezuela anunciado por el propio marco Rubio.

“Voy a regresar a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional. Esto no se trata de un sector o un partido, sino de construir un gobierno para todos los venezolanos”, dijo. “Vamos a respetar los derechos de todos”.

Por ahora, en Caracas, quien ostenta el poder es Delcy Rodríguez, antigua vicepresidente de Maduro, reconocida por Washington como una líder transitoria que cumple con las peticiones de la Casa Blanca.

Sin embargo, Machado ha insistido en que la única salida duradera para Venezuela es una democracia estable con estado de derecho donde se garantice la libertad y la propiedad privada.

“Solo habrá paz en Venezuela con libertad, y la libertad llega con democracia”, dijo Machado.

Gestos internacionales a favor de Machado

Durante su paso por Valparaíso, Machado también sostuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, que según el diario ABC fue especialmente cálido y simbólico.

Las imágenes difundidas por la Casa Real mostraron un saludo inicial formal y, posteriormente, un abrazo entre ambos dirigentes antes de mantener una conversación privada. Según fuentes citadas por el medio español, Machado agradeció al monarca el encuentro y subrayó el papel que España puede desempeñar en el nuevo escenario geopolítico iberoamericano.

La dirigente venezolana destacó “el legado del reino en su liderazgo en Hispanoamérica” y pidió que España asuma un papel más activo en el apoyo a la transición democrática venezolana. También criticó al actual gobierno español, encabezado por el dirigente socialista Pedro Sánchez, por no ponerse "del lado del pueblo venezolano".

"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si esta del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", atizó Machado.

Por su parte, Felipe VI transmitió su respeto y reconocimiento hacia la figura de Machado y hacia lo que representa para el pueblo venezolano, según las mismas fuentes citadas por ABC.

El paso de Machado por Chile también incluyó reuniones con representantes del partido conservador español VOX y la organización Foro Madrid.

El eurodiputado Hermann Tertsch, el director de la Fundación Disenso Jorge Martín Frías y el director de Foro Madrid Eduardo Cader trasladaron a la dirigente venezolana su apoyo para culminar la transición democrática, expresando su respaldo a que Venezuela “recupere la libertad” y salga, definitivamente, del régimen chavista.

Machado también tuvo gratos encuentros con el presidente argentino, Javier Milei; el mandatario paraguayo, Santiago Peña, la miembro del parlamento europeo Kinga Gál, vicepresidente del partido del mandatario hungaro Viktor Orbán, y el propio presidente chileno Kast, quien fue acompañado por Machado a varios actos.

Además, Machado también fue recibida en la Municipalidad de Santiago, junto al alcalde Mario Desbordes y concejales, quienes entregaron las Llaves de la Ciudad y declararon Huésped Ilustre a la líder opositora venezolana.