James Comey asegura que es inocente tras ser acusado de amenazar a Trump: “Sigo sin tener miedo”

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de abril, 2026

El exdirector del FBI, James Comey, rompió el silencio este martes tras ser objeto de una segunda acusación formal por parte del Departamento de Justicia (DOJ).

El nuevo proceso judicial se centra en una publicación realizada por Comey en redes sociales hace un año, la cual ha sido interpretada por las autoridades federales como una amenaza directa contra la integridad del presidente Donald Trump. A través de un video publicado en su Substack, Comey desestimó los cargos y aseguró que no se siente intimidado por el avance de la justicia bajo la actual administración.

“Bueno, han vuelto. Esta vez por una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte hace un año. Y esto no será el final, pero nada ha cambiado conmigo”, afirmó el exfuncionario.

Durante su intervención de 39 segundos, Comey insistió en su total ajenidad a los delitos imputados: “Todavía soy inocente. Sigo sin tener miedo. Y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente. Así que, adelante”

El código "86 47"

La acusación formal, que consta de dos cargos por delitos graves, se deriva de una fotografía de Instagram publicada en mayo de 2025. En la imagen se apreciaba una formación de conchas marinas que dibujaban los números “86 47”.

En la jerga de la industria de servicios, el término "86" significa expulsar, cancelar o deshacerse de algo; por su parte, el número "47" identifica a Donald Trump como el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos.

El DOJ sostiene que Comey amenazó a sabiendas y deliberadamente la vida del presidente. Según el pliego de cargos, una persona razonable interpretaría dicha imagen como una “expresión seria de una intención de hacer daño”. Cada uno de los cargos conlleva una pena potencial de hasta 10 años de prisión.

El Fiscal General interino, Todd Blanche, defendió la contundencia de la investigación durante una conferencia de prensa:

“Creo que es justo decir que amenazar la vida de cualquier persona es peligroso y potencialmente un delito; amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos nunca será tolerado por el Departamento de Justicia”, dijo.

Blanche añadió que, aunque el nombre del acusado hace que el caso destaque, la conducta alegada es la misma que el DOJ “siempre investigará y procesará regularmente”.

La respuesta de la Casa Blanca

James Comey eliminó la publicación el mismo día que la subió en 2025, alegando en aquel momento que había malinterpretado el mensaje de las conchas como algo puramente político. “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me ocurrió”, escribió entonces.

Sin embargo, el presidente Trump rechazó categóricamente esa explicación durante una entrevista reciente con Bret Baier en Fox News:

“Él sabía exactamente lo que eso significaba. Un niño sabe lo que eso significaba. Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significa, eso significaba ‘asesinato’, y lo dice alto y claro”, aseguró.

Por su parte, figuras como la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, han sido críticas con el exjefe del FBI, sugiriendo que debería ser encarcelado por lo que calificó como un “llamado a asesinar” al mandatario.

Comey fue despedido por Trump en 2017. En marzo de este año, había sido citado a declarar en una investigación sobre una posible conspiración contra el presidente, que involucra a funcionarios judiciales, de inteligencia y demócratas que habrían violado la ley y mentido bajo juramento para "investigar, procesar y socavar" a Trump desde el 2016.

Además, a finales de 2025 un juez federal desestimó otra acusación del DOJ contra Comey, en ese entonces por supuesta obstrucción a la justicia y falso testimonio ante el Congreso.