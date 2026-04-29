La gasolina alcanza un nuevo máximo mientras la exportación de combustible bate otro récord

Publicado por Diane Hernández 29 de abril, 2026

Los hogares enfrentan hoy una de las mayores presiones económicas en lo que va del año. El precio promedio de la gasolina ha escalado hasta los 4,23 dólares por galón, según datos de la AAA, marcando un nuevo récord anual. Este incremento, que representa una subida de 1,25 dólares desde el inicio del conflicto en Irán a finales de febrero, está directamente vinculado al estrangulamiento de los suministros en Oriente Medio.

La tensión bélica ha provocado un doble bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un punto vital por donde circula el crudo global. Esta situación ha disparado el barril de crudo Brent a los 114,60 dólares, un salto del 25% en apenas dos semanas, según la AFP.

Contradicciones del mercado: consumo interno vs. exportaciones

Paradójicamente, el país está enviando más petróleo que nunca al exterior. Según cifras publicadas hoy por la Agencia de Información Energética (EIA), las exportaciones de crudo alcanzaron un nivel sin precedentes de 6,4 millones de barriles diarios la semana pasada.

Si se suman los productos refinados, se está exportando más de 14 millones de barriles al día, un aumento masivo comparado con los 10 millones del año anterior. Esta salida récord de combustible busca paliar la escasez mundial de 10 millones de barriles diarios que el bloqueo de Ormuz ha restado al mercado, pero ha tenido un costo interno: las reservas estratégicas del país disminuyeron en 7,1 millones de barriles en solo siete días.

El impacto en el bolsillo y la "compresión de márgenes"

El alza de 0,07 dólares por galón registrada en las últimas 24 horas es el mayor incremento diario en más de un mes. Expertos de la industria advierten que la situación es crítica para los minoristas.

"Esta es la presión más grave —en términos de compresión de márgenes— que hemos visto desde 2020", afirmó Tom Kloza, asesor de Gulf Oil.

Muchos gasolineros han intentado absorber los costos para mantener los precios por debajo del "umbral psicológico" de los 4 dólares, pero la estrategia parece estar agotándose ante la llegada de la temporada alta de conducción en primavera y verano.