Los republicanos en el Senado bloquean intento demócrata de frenar acción militar de Trump contra Cuba

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de abril, 2026

Los republicanos del Senado bloquearon este martes un intento impulsado por los demócratas para restringir la capacidad del presidente Donald Trump de iniciar acciones militares contra Cuba sin la aprobación del Congreso, luego de que el mandatario conservador anunciara en diferentes ocasiones que el régimen comunista que controla la isla caribeña podría estar viviendo sus últimos días en el poder.

Si bien los demócratas intentaron acelerar la votación de la resolución en el Senado mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, su intento fracasó estrepitosamente luego de que los republicanos alcanzaran un resultado de 51 a 47 a favor para respaldar una objeción de procedimiento presentada por el senador Rick Scott, quien desestimó la resolución como innecesaria al asegurar que no reflejaba la realidad actual. “La medida de la que estamos hablando está completamente desconectada de los hechos en Cuba y tampoco es relevante para nada de lo que realmente está ocurriendo en Cuba en este momento. El presidente Trump nunca ha sugerido que vayamos a poner tropas sobre el terreno en Cuba. Así que todo este esfuerzo es irrelevante”, aseguró.

La propuesta fue presentada originalmente por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego, quienes buscaban impedir el uso de la fuerza con el objetivo de derrocar a la tiranía cubana, la cual se ha convertido en la dictadura más longeva en la historia de América Latina. Por su parte, el senador Rand Paul y la senadora Susan Collins fueron los únicos republicanos que rompieron con su partido para apoyar la iniciativa, mientras que el senador John Fetterman fue el único demócrata en alinearse con los republicanos en el respaldo a la objeción.

Las declaraciones tanto de Trump como de otros miembros de su administración sobre ponerle punto y final al régimen comunista tuvieron lugar poco después de la operación en la que fue derrocado el dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, entrando en la capital venezolana, Caracas, y capturando al líder socialista, quien ha sido uno de los tiranos más infames en la historia de la región. Si bien se desconocen detalles sobre la estrategia que ejecutaría la Casa Blanca para materializar la caída de la tiranía castrista, diferentes medios han señalado que la Administración Trump habría mantenido conversaciones con el nieto de Fidel Castro para poder ejecutar la tan esperada transición política en la isla.