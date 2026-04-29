Disneyland implementa el reconocimiento facial: el nuevo rostro del acceso inteligente genera inquietud

Publicado por Diane Hernández 29 de abril, 2026

El acceso a los parques más famosos del mundo ha dejado de ser un simple trámite de boletos para convertirse en un escaneo de datos biométricos. Disneyland y California Adventure han puesto en marcha un sistema de reconocimiento facial que transforma el rostro de cada visitante en un código numérico único, marcando un hito en la modernización de la industria del entretenimiento, pero también encendiendo las alarmas de los defensores de la privacidad.

Según reportó originalmente Los Angeles Times, el objetivo principal de la compañía es optimizar el flujo de personas y reducir el uso fraudulento de pases anuales. Sin embargo, el despliegue de esta tecnología sitúa a Disney en el centro de una tendencia global de vigilancia biométrica que ya se observa en estadios y comercios minoristas.

Entre la rapidez y la vigilancia

El sistema funciona comparando la imagen capturada en tiempo real en los accesos con las fotografías vinculadas a las entradas o pases. Aunque Disney asegura que el proceso es opcional, la realidad en el terreno muestra una tendencia clara: el viernes pasado, de decenas de filas disponibles, solo cuatro permitían el ingreso manual sin procesamiento biométrico.

"La normalización de la vigilancia facial es realmente problemática", afirmó Ari Waldman, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, para Los Angeles Times. "No es simplemente el siguiente paso en la vigilancia; es cualitativamente diferente. Salir de casa implica ser identificado".

La seguridad de los datos: el punto crítico

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​A pesar de estas garantías, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que la creación de estas bases de datos convierte a las empresas en objetivos atractivos para el cibercrimen. Adam Schwartz, director de la entidad, subrayó la vulnerabilidad de estos sistemas: "Si recopilas este tipo de datos, te conviertes en un objetivo para quienes buscan robarlos". Ante las dudas sobre el manejo de información sensible, Disney informó que los datos derivados del escaneo facial se eliminan tras un periodo de 30 días , salvo en casos donde existan requerimientos legales o sospechas de fraude.​A pesar de estas garantías, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que la creación de estas bases de datos convierte a las empresas en. Adam Schwartz, director de la entidad, subrayó la vulnerabilidad de estos sistemas: "Si recopilas este tipo de datos, te conviertes en un objetivo para quienes buscan robarlos".

Reacción de los visitantes

Para muchos turistas, la prioridad sigue siendo evitar las esperas. No obstante, algunos visitantes han manifestado su inquietud, especialmente respecto a los menores de edad. Sandra Contreras, visitante del parque, comentó a la prensa internacional su incomodidad al someter a su hija de cinco años al escaneo: "Creo que es más preocupante para los niños, solo para proteger su privacidad".

Un estándar en California

Disneyland no está solo en esta transición. El despliegue biométrico ya es una realidad en otros recintos de California:

Intuit Dome : Utiliza el sistema GameFaceID para accesos mediante autofotos.

: Utiliza el sistema GameFaceID para accesos mediante autofotos. Dodger Stadium: Implementa Go Ahead Entry, basado en reconocimiento facial.

Mientras la tecnología avanza hacia los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, el vacío legal en la supervisión de estos sistemas en California continúa siendo un tema de debate en las cámaras legislativas, dejando a los usuarios en una encrucijada entre la comodidad digital y la protección de su identidad.