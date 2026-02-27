Encuesta: María Corina Machado y Marco Rubio son los dos políticos más populares dentro de Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio (d) y la opositora María Corina Machado (i) AFP / Collage

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de febrero, 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela afronta un período de transición política donde, bajo la vigilancia y presión de Estados Unidos, el régimen interino de Delcy Rodríguez comenzó un proceso de la liberación de presos políticos y nuevos acuerdos económicos y petroleros con Washington. En ese contexto, una nueva encuesta de AtlasIntel en alianza con Bloomberg, realizada en febrero, reveló que la líder la oposición María Corina Machado y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio son los dos políticos con mejor imagen entre los venezolanos adultos, que además avizoran un futuro favorable para el país en los próximos meses.

Según el estudio —que tiene un margen de error de ±2 puntos y fue aplicado exclusivamente dentro del territorio venezolano, sin incluir a la diáspora— Rubio encabeza la lista con 57% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, con 56%.

El presidente Donald Trump también aparece entre las figuras mejor valoradas entre los venezolanos, con 53% de percepción positiva.

En contraste, las figuras vinculadas al régimen chavista muestran niveles elevados de rechazo. El exdictador Nicolás Maduro, que enfrenta cargos federales por tráfico de cocaína y otros delitos, registra un 64% de imagen negativa, el cabecilla chavista Diosdado Cabello tiene un 69% de rechazo, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, tiene un 65% y la esposa de Maduro, Cilia Flores, alcanza un 61%.

En cambio, Delcy Rodríguez, quien encabeza el régimen interino tras el arresto de Maduro y ha recibido elogios de Trump ante la prensa, tiene una imagen moderadamente más positiva que el resto de líderes chavistas, acumulando un 56% de imagen negativa frente a 29% positiva en la medición general de líderes.

La encuesta también midió la aprobación de la gestión de Rodríguez al frente del régimen venezolano. El 44,3%, por ahora, desaprueba su gestión, mientras 37% la aprueba. Otro 18,7% dice no saber.

Sin embargo, los cruces demográficos muestran que la mayor aprobación de Delcy Rodríguez se concentra entre votantes que respaldaron a Nicolás Maduro y al partido oficialista chavista en 2024, así como en sectores de menores ingresos. En cambio, los segmentos más jóvenes y los de ingresos más altos presentan mayores niveles de desaprobación contra el régimen interino.

Asimismo, de forma prácticamente unánime, los venezolanos rechazan contundentemente a figuras de la oposición política tradicional, como Henrique Capriles, Juan Guaidó y Leopoldo López. En ese sentido, solo Machado tiene una opinión positiva dentro del país.

Los venezolanos respaldan el rol de EEUU en Venezuela

Uno de los datos más concluyentes de la encuesta es la percepción positiva sobre el papel de Estados Unidos en el actual proceso político venezolano.

El 62,4% de los encuestados considera que el aumento de la influencia estadounidense tras el arresto de Maduro representa un cambio positivo. Solo 7,4% lo califica como negativo, mientras 19,9% lo ve neutral y 10,4% no tiene, por el momento, una opinión definida.

En el plano económico, los venezolanos siguen considerando que el país atraviesa un momento muy negativo. En general, el 72% de los encuestados evalúa como mala la situación económica del país y 71% considera negativo el estado del mercado laboral.

En “la familia”, un 54% califica como mala la situación económica de su hogar.

Sin embargo, tras la caída de Maduro, las expectativas a seis meses muestran un contraste marcado. El 78% cree que la economía de Venezuela mejorará en el próximo semestre, 77% espera mejoras en la situación económica de su familia y 73% proyecta una mejora en el mercado de trabajo.

Apenas entre 5% y 6% anticipa un empeoramiento de la situación.

Además, 57,7% afirma que prevé realizar más compras de bienes durables en los próximos seis meses en comparación con el semestre anterior, mientras 27,8% cree que comprará lo mismo y 14,5% estima que comprará menos.

En materia de libertades civiles, 52,1% de los encuestados percibe que ha habido un aumento en el país, frente a 29,3% que opina lo contrario.

Los resultados dejan claro que, dentro de Venezuela, los líderes mejor valorados están relacionados con el cambio político en el país, mientras que las figuras tradicionales del chavismo y la antigua oposición registran altos niveles de rechazo.