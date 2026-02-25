Un juez bloquea las deportaciones rápidas a terceros países

Publicado por Williams Perdomo 25 de febrero, 2026

El juez Brian Murphy dictaminó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump adoptó una política ilegal que permite la rápida deportación de inmigrantes a países distintos al suyo sin darles la oportunidad de objetar y plantear preocupaciones por su seguridad.

En ese sentido, el juez Murphy declaró inválida la política del Departamento de Seguridad Nacional en un caso que la Administración espera que sea decidido en última instancia por la Corte Suprema.

En el fallo, recogido por Reuters, el juez señaló que la política, que fue adoptada en marzo de 2025 como parte de la ofensiva migratoria del presidente republicano, no protegió los derechos al debido proceso de los migrantes que, sin previo aviso, podrían ser deportados rápidamente a "un país desconocido y potencialmente peligroso".

"No está bien ni es legal"

Murphy resaltó que el Gobierno había argumentado que "estaría bien" que los funcionarios de inmigración bajo esa política deportaran rápidamente a las personas a los llamados terceros países de los que no provienen, siempre y cuando el DHS no sepa que alguien está esperando para matarlos a su llegada.

"No está bien ni es legal", escribió Murphy, quien fue designado por el presidente demócrata Joe Biden.

De igual manera, se supo que el fallo se produjo en una demanda colectiva presentada en nombre de inmigrantes que enfrentan la deportación a países que no fueron nombrados previamente en sus órdenes de expulsión ni identificados en sus procedimientos judiciales de inmigración.