La Administración Trump busca aislar a un banco suizo del sistema financiero estadounidense por vínculos con Rusia e Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de febrero, 2026

El Departamento del Tesoro anunció este jueves que busca aislar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG del sistema financiero de Estados Unidos, al señalar presuntos vínculos de la institución suiza con figuras sancionadas relacionadas con los regímenes de Irán y Rusia. Funcionarios federales alegan que MBaer y algunos de sus empleados facilitaron flujos financieros corruptos conectados con esquemas de lavado de dinero ruso y ayudaron a procesar transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, entre las cuales habrían estado incluidas diferentes actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

Como parte de la medida, el Tesoro propuso algunas modificaciones a las normas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que impedirían a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas abrir o mantener cuentas corresponsales o de transferencia para el banco. “MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia. Los bancos deben tomar nota de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El banco incumplió obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero

Además de estas acciones, también se han producido avances en Suiza, con varios medios locales detallando que la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) de dicho país concluyó recientemente un procedimiento de ejecución relacionado con MBaer. El regulador determinó que el banco incumplió obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y no cumplió con los estándares de gestión de riesgos, particularmente en lo relativo al cumplimiento de sanciones. De adoptarse la medida, la disposición representaría la sanción más severa disponible sin llegar al bloqueo total, restringiendo de facto la capacidad del banco para realizar transacciones en dólares estadounidenses.

La medida tiene lugar en momentos en que la administración del presidente Donald Trump ha ampliado su campaña de sanciones contra Teherán y Moscú, enfocándose en aquellos sectores que, según funcionarios estadounidenses, generan ingresos utilizados para sostener operaciones militares y otras actividades prohibidas.

El miércoles, el Tesoro anunció sanciones adicionales contra individuos, empresas y embarcaciones iraníes presuntamente involucradas en ventas ilícitas de petróleo y en el programa de misiles balísticos del país. Estas acciones se dieron a conocer un día antes de que se reanudaran en Ginebra conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Irán, en medio de un aumento del despliegue militar estadounidense en la región y advertencias de que podría considerarse el uso de la fuerza si fracasan los esfuerzos diplomáticos.