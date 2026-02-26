El exvicegobernador Abel Maldonado en Voz News: “El fraude que está pasando en Minnesota no es nada en comparación con el de California”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al exvicegobernador de California Abel Maldonado sobre sobre si considera necesaria una ley que proteja el voto en Estados Unidos, y cuáles serían las posibles implicaciones que esta tendría en el paso de poder materializarse.

“Cuando vemos el fraude que está pasando en Minnesota y Minneapolis, eso no es nada en comparación con el fraude que hay aquí en California. No entiendo por qué el Partido Demócrata no quiere que se enseñe una identificación para votar, para saber quién está votando. […] Aquí en California es ilegal preguntarle a un votante por su identificación, pero para tomar un avión o abrir una cuenta bancaria si te lo piden, este estado es increíble lo que ha hecho. ¿Por qué lo hacen?, porque para mí ellos quieren que cualquier persona vote, y eso es un engaño para el pueblo californiano”, dijo Maldonado.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.