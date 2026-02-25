El Departamento del Tesoro anuncia nuevas sanciones contra Irán

Publicado por Williams Perdomo 25 de febrero, 2026

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles nuevas sanciones contra Irán, continuando con lo que Washington llama su campaña de "máxima presión" antes de las conversaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con ataques si Irán no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro apuntan a más de 30 personas, entidades y buques que se dice están facilitando "las ventas ilícitas de petróleo iraní", así como su producción de armas.

En particular, los buques que operan "como parte de la flota paralela de Irán, que transportan petróleo y productos derivados del petróleo iraníes a mercados extranjeros" fueron atacados como un medio para atacar las fuentes de ingresos de las autoridades, dijo el Tesoro.

"Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, lavar las ganancias, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales y apoyar a sus representantes terroristas", denunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

En su discurso sobre el Estado de la Unión del martes por la noche, Trump acusó a Teherán de "ambiciones nucleares siniestras" después de ordenar un despliegue militar masivo en el Golfo.