Una gran sonrisa y un curioso regalo: Trump se volvió a reunir con Mamdani en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 26 de febrero, 2026

Zohran Mamdani se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. El alcalde de la Ciudad de Nueva York se sentó con el presidente para discutir posibles soluciones a crisis de vivienda que enfrenta la ciudad. El demócrata fue el primero en promocionar el encuentro, que definió como "productivo", incluso llevó una maqueta de un diario, con los que Trump posó con una gran sonrisa.

"Esta tarde he tenido una reunión muy productiva con el presidente Trump. Estoy deseando construir más viviendas en la ciudad de Nueva York", publicó Mamdani en su cuenta de X, donde agregó una foto con el presidente en el Salón Oval.

Según había adelantado Politico, el encuentro entre ambos tendría como foco el "desarrollo de viviendas en la Ciudad de Nueva York", concretamente sobre cómo la ciudad puede allanar el camino para impulsar "grandes proyectos". Sobre los regalos de Mamdani para Trump, el alcalde llevó dos portadas de diario del New York Daily News, una real de 1975 y otra ficticia con la cara del presidente.

Apenas minutos después de la publicación inicial en X, el alcalde subió otro posteo señalando que había hablado con el presidente por teléfono sobre la situación de Elmina Aghayeva, una estudiante de la Universidad de Columbia que había sido detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Aghayeva es originaria de Azerbaiyán y denunció en Instagram que había sido arrestada "ilegalmente".

"Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump. En nuestra reunión anterior, le expresé mi preocupación por la estudiante de Columbia, Elmina Aghayeva, que fue detenida esta mañana por ICE. Me acaba de informar de que será puesta en libertad de forma inminente", expresó Mamdani.

El encuentro es el último de los guiños de Trump a Mamdani, a quien incluso elogió durante su discurso del Estado de la Unión: "El nuevo alcalde comunista de Nueva York, creo que es un buen tipo, la verdad. Hablo mucho con él. Mala política, pero buen tipo".

En un tramo del discurso, el republicano estaba impulsando la aprobación de la Ley SAVE. Se trata de una reforma electoral que exigiría que las personas que se registren para votar en las elecciones federales presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía.

En este contexto, criticó a los demócratas del Congreso que se oponen a la ley, poniendo como ejemplo unos requisitos de trabajo para palear nieve en la Gran Manzana.

"Si solicitas ese trabajo, debes presentar dos documentos de identidad originales y una tarjeta de la Seguridad Social. Sin embargo, no exigen identificación para el mayor privilegio de todos: votar en Estados Unidos. No. No está bien. No está bien. Tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo de forma abrumadora con la política que acabamos de enunciar. Y el Congreso debería unirse y promulgar esta legislación de sentido común que salvará al país ahora mismo, y debería hacerlo antes de que ocurra cualquier otra cosa", exclamó Trump durante el discurso.

Incluso, a mediados de enero, Axios informó que Trump y Mamdani intercambiaban mensajes seguido sobre diversos temas, entre ellos la política nacional y la captura de Nicolás Maduro.